وزيرة المرأة: نعمل على مراجعة جادة لقانوني الأسرة والعقوبات

خاص دنيا الوطن - بهاء بركات



قالت وزيرة شؤون المرأة، آمال حمد: إن الوزارة تعمل على مراجعة جادة لقانون الأسرة، والعمل على تعديل قانون العقوبات، على أرضية أن القانون، سيؤسس إلى أربع قضايا تشمل الوقاية والحماية والمساءلة والعقاب.





جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بعنوان: "التعديلات المقترحة على قانون معدل لقانون مجالس الهيئات المحلية من منظور النوع الاجتماعي"، بهدف تدارس التعديلات على مشاركة المرأة، وذلك صباح يوم الأربعاء في فندق الكرمل برام الله.





وأضافت حمد: "إذا تحدثنا عن المرأة والمجتمع، فنحن نتحدث عن التنمية المحلية الشاملة، التي لا يمكن أن تكون دون شراكة جدية مع النساء".

وأوصى مشاركون في ورشة عمل عقدتها وزارة شؤون المرأة، تحت عنوان "التعديلات المقترحة على قانون معدل لقانون مجالس الهيئات المحلية من منظور النوع الاجتماعي" إلى ضرورة رفع نسبة الــ"كوتا" النسائية إلى 30% في جميع تصنيفات الهيئات المحلية.كما أوصى المشاركون في الورشة، بالإبقاء على نظام القائمة المغلقة في الانتخابات، وليس القائمة المفتوحة، انطلاقاً من أن القائمة المفتوحة، تمكن الناخبين من تحديد مرشحيهم المفضلين واختيار القائمة المفضلة.من جانبه، استعرض المستشار القانوني في وزارة الحكم المحلي، إسلام أبو زياد، عدة تعديلات على القانون، ومنها تحديد موعد انتخابات الهيئات المحلية، وأن يكون موعداً ثابتاً وواضحاً كل أربع سنوات.