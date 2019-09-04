غزة: اختفاء شاب منذ ١٣ يوم وأسرته تناشد لمعرفة مصيره





رام الله - دنيا الوطنأعلنت أسرة الشاب خالد زهير النمنم" ٢٨ "عاما من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة عن اختفاء آثار ابنها خالد منذ ١٣ يوما ولم يعد إلى منزله منذ تلك الفترة.وقالت أسرة الشاب خالد أن ابنها خرج في ساعة مبكرة صباحا وكان يلبس بنطلون كابوي وبلوزة بيج ولم يعد بعدها إلى المنزل.وتعيش الأسرة حالة من القلق والتوتر والخوف على مصير ابنها خاصة بعد ان فتشت عنه في كل مكان.وأشارت الأسرة إلى أنها بحثت عنه في كل مكان سواء عند أصدقائه أو أقاربه او حتى في المستشفيات وابلغت الشرطة قبل عدة أيام ولكن بدون جدوى.واوضح والد الشاب النمنم ان نجله لم يكمل تعليمه الجامعي نظرا للفقر المدقع الذي تعاني منه اسرته ولهذا أجبرته على فتح بسطة امام المنزل ولكنه كان دائما متضايقا وهدد عدة مرات بالخروج من المنزل وهذا ما تم بالفعل حيت خرج بدون ان يبلغ أحدا من أفراد أسرته ، مشيرا الى ان الامور زادت تعقيدا بحكم أننا لمنتمكن من الاتصال به لانه لا يحمل جوالا.وقال" تواصلنا مع بعض أصدقائه وأخبرنا احدهم أنه مكث عنده في اول يوم من اختفاؤه عدة ساعات وبعدها غادر ولم يعرف مصيره "وبينت الأسرة التي تعاني من فقر مدقع وتعيش على راتب الشؤون أنها تواصلت مع الشرطة لمعرفة مصيره وأخبرتها الشرطة أنها لا تعرف عنه أي شيء أو أين هو موجود ولكنها وعدت بالتحري والبحث عنه.وناشدت الأسرة الجهات المختصة أو أي شخص يعرف عن ابنها خالد التواصل على هذا الرقم 0599494761