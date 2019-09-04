فتح بغزة تعقد اجتماعاً "مُهماً وطارئاً" لبحث ملفي الرواتب والتقاعد المالي

علمت "دنيا الوطن" من مصادر فتحاوية مُطلعة، أن اجتماعاً مهماً وطارئاً ستعقده حركة فتح في قطاع غزة غداً الخميس لبحث ملفي الرواتب والتقاعد المالي.





وحسب المصادر الفتحاوية، فإن الاجتماع سيضم الهيئة القيادية العليا للحركة وأمناء سر الأقاليم والمكاتب الحركية وأعضاء المجلس الثوري عن قطاع غزة.





وأشارت المصادر، إلى أن الاجتماع سيعقد في منزل عضو اللجنة المركزية للحركة مفوض التعبئة والتنظيم أحمد حلس، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة بشأن الرواتب.





يذكر أن حلس أكد في تصريحات سابقة لـ "دنيا الوطن"، أن قيادة فتح في غزة ستعقد خلال اليومين المقبلين اجتماعاً مهماً لبحث أزمتي الرواتب والتقاعد المالي.



خاص دنيا الوطن