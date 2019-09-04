شؤون فلسطينية

الأوقاف: تدنيس نتنياهو للمسجد الإبراهيمي حرب واضحة على الشعب الفلسطيني

الأوقاف: تدنيس نتنياهو للمسجد الإبراهيمي حرب واضحة على الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأن تدنيس رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي ما هو الا حرب واضحة أعلن فيها نتنياهو عداءه السافر للوجود الفلسطيني في مدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي، هذا المسجد الإسلامي الخالص والوقف المؤبد على المسلمين حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها مساء اليوم الأربعاء بأن ما أعلن عنه نتنياهو وهو يدنس مدينة الخليل ومسجدها الابراهيمي "بأنهم ليسوا غرباء في مدينة الخليل وسيبقون فيها إلى الأبد"، هو خاطئ ويعارض منطق التاريخ وما تاريخهم إلا أسطورة ستبقى في كتب التاريخ، والاحتلال إلى زوال مهما بقي او عربد. مضيفة بأن دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وبمسجديها الأقصى والإبراهيمي ستكون حقيقة واقعة رغم كل العراقيل التي يضعونها بهمة ووعي قيادتنا السياسية الحكيمة وعلى رأسها الرئيس ابو مازن

ووجهت وزارة الأوقاف التحية لأهالي الخليل وموظفي مديرية اوقاف الخليل والمؤسسات الرسمية والشعبية الذين رابطوا في المسجد الإبراهيمي متحدين إجراءات الاحتلال .

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