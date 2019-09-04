اشتية: لن يعتقل أي مواطن على خلفية حرية الرأي والتعبير

وأكد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، حرصه على صون حرية الرأي والتعبير، مشدداً على انه لن يعتقل أي مواطن على خلفية حرية الرأي.









واستعرض اشتية أمام ممثلي المؤسسات استراتيجية الحكومة المبنية على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وتعزيز المنتج الوطني، إضافة الى تعزيز صمود المواطنين، داعيا مؤسسات المجتمع المدني الى التكاتف وتعزيز الشراكة مع الحكومة لدعم هذه الاستراتيجية ومواجهة كافة التحديات التي تواجه قضيتنا.



بدورهم، اطلع ممثلو مؤسسات المجتمع المدني رئيس الوزراء على أهم نشاطاتهم ومطالبهم، مؤكدين دعمهم الكامل لاستراتيجية الحكومة وتقديم كل ما يلزم لنجاحها.



والتقى اشتية، ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، حيث أطلعهم على الوضع السياسي والأزمة المالية جراء اجراءات الاحتلال التعسفية.واستعرض اشتية أمام ممثلي المؤسسات استراتيجية الحكومة المبنية على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وتعزيز المنتج الوطني، إضافة الى تعزيز صمود المواطنين، داعيا مؤسسات المجتمع المدني الى التكاتف وتعزيز الشراكة مع الحكومة لدعم هذه الاستراتيجية ومواجهة كافة التحديات التي تواجه قضيتنا.بدورهم، اطلع ممثلو مؤسسات المجتمع المدني رئيس الوزراء على أهم نشاطاتهم ومطالبهم، مؤكدين دعمهم الكامل لاستراتيجية الحكومة وتقديم كل ما يلزم لنجاحها.

رام الله - دنيا الوطن