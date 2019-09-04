شؤون فلسطينية

تيسير خالد: نتنياهو يلعب بالدم ويضع اليوم حجر الأساس لصراع ديني مدمر

تيسير خالد: نتنياهو يلعب بالدم ويضع اليوم حجر الأساس لصراع ديني مدمر
تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
علق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على الزيارة الاستفزازية ، التي يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي للحرم الابراهيمي الشريف لإحياء ذكرى القتلى اليهود خلال ثورة البراق 1929 ، فكتب يقول :

شهدت فلسطين، في عشرينيات القرن الماضي ، سلسلة من الانتفاضات ، التي كانت تعكس قلق الفلسطينيين المتزايد من مشروع " الوطن القومي اليهودي "، غير أن ما ميّز انتفاضة البراق ، التي اندلعت في الأسبوع الأخير من آب/أغسطس 1929 ، هو في كونها انتفاضة شعبية شملت معظم المدن والبلدات والقرى الرئيسية في فلسطين ضد الانتداب البريطاني والهجرة الإسرائيلية الى فلسطين .

وأضاف بأنه رغم أن العامل الديني كان يتصدر المشهد ، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية ، التي كانت تسود فلسطين سنة 1929 ، ساعدت على نحو حاسم في  اتساع رقعة الصدامات بين الحركة الوطنية الفلسطينية من جهة والحركة الإسرائيلية المدعومة من جانب الاستعمار البريطاني من جهة ثانية.

وتابع بأنه في الرابع والعشرين من آب عمت الاضطرابات معظم المدن الفلسطينية ، ووقعت أعنف هذه الاضطرابات في مدينة الخليل ، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في المدينة معظمهم من الحي اليهودي ، وبلغت الحصيلة الإجمالية لهذه الصدامات العنيفة سقوط 133 قتيلاً و339 جريحاً من اليهود، و116 قتيلاً و232 جريحاً من العرب .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : نتنياهو اليوم ومعه رئيس الكيان رؤوبين ريفلين يأتيان اليوم الى الخليل لإحياء ذكرى قتلاهم في الظاهر ولإطلاق حملة نتنياهو الدعاوية لانتخابات الكنست في الجوهر . 

وبزيارته للمدينة القديمة والحرم الابراهيمي في الخليل فإن نتنياهو يلعب بالدم ويضع اليوم حجر الأساس لحروب دينية تتحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها .  

أخبار ذات صلة

حملة وطنية لاشتية: تصريحاتك مخيبة للآمال ومليئة بالمغالطات

حملة وطنية لاشتية: تصريحاتك مخيبة للآمال ومليئة بالمغالطات

غزة: اختفاء شاب منذ ١٣ يوم وأسرته تناشد لمعرفة مصيره

غزة: اختفاء شاب منذ ١٣ يوم وأسرته تناشد لمعرفة مصيره

فتح بغزة تعقد اجتماعاً &#34;مُهماً وطارئاً&#34; لبحث ملفي الرواتب والتقاعد المالي

فتح بغزة تعقد اجتماعاً "مُهماً وطارئاً" لبحث ملفي الرواتب والتقاعد المالي

الأوقاف: تدنيس نتنياهو للمسجد الإبراهيمي حرب واضحة على الشعب الفلسطيني

الأوقاف: تدنيس نتنياهو للمسجد الإبراهيمي حرب واضحة على الشعب الفلسطيني

اشتية: لن يعتقل أي مواطن على خلفية حرية الرأي والتعبير

اشتية: لن يعتقل أي مواطن على خلفية حرية الرأي والتعبير

اندلاع حريق بأربعة خزانات وقود وثلاثة مولدات بشارع اليرموك وسط غزة

اندلاع حريق بأربعة خزانات وقود وثلاثة مولدات بشارع اليرموك وسط غزة

الرئيس عباس: دور (اونروا) مهم ويجب عدم المساس بها

الرئيس عباس: دور (اونروا) مهم ويجب عدم المساس بها

الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي ينتخب مجلس ادارة جديداً

الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي ينتخب مجلس ادارة جديداً

التعليقات

الدنيا حكايات

اليانصيب الأمريكي

اليانصيب الأمريكي

شؤون فلسطينية

غزة: اختفاء شاب منذ ١٣ يوم وأسرته تناشد لمعرفة مصيره

غزة: اختفاء شاب منذ ١٣ يوم وأسرته تناشد لمعرفة مصيره

الأوقاف: تدنيس نتنياهو للمسجد الإبراهيمي حرب واضحة على الشعب الفلسطيني

الأوقاف: تدنيس نتنياهو للمسجد الإبراهيمي حرب واضحة على الشعب الفلسطيني

اشتية: لن يعتقل أي مواطن على خلفية حرية الرأي والتعبير

اشتية: لن يعتقل أي مواطن على خلفية حرية الرأي والتعبير

تيسير خالد: نتنياهو يلعب بالدم ويضع اليوم حجر الأساس لصراع ديني مدمر

تيسير خالد: نتنياهو يلعب بالدم ويضع اليوم حجر الأساس لصراع ديني مدمر

الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي ينتخب مجلس ادارة جديداً

الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي ينتخب مجلس ادارة جديداً

&#34;المكتب الحركي للصحفيين&#34; يهنيء الفائزين بانتخابات الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي

"المكتب الحركي للصحفيين" يهنيء الفائزين بانتخابات الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز إثر مواجهات مع المستوطنين في نابلس

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز إثر مواجهات مع المستوطنين في نابلس

إصابات بالمطاط والاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة شمال غرب نابلس

إصابات بالمطاط والاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة شمال غرب نابلس

منوعات

انتقاد لمشهد رومانسي من المسلسل الكويتي الجديد &#34;جمان&#34; يتصدر مواقع التواصل

انتقاد لمشهد رومانسي من المسلسل الكويتي الجديد "جمان" يتصدر مواقع التواصل

ابنة هيفاء تخطف الأنظار في جلسة تصوير بفستان الزفاف

ابنة هيفاء تخطف الأنظار في جلسة تصوير بفستان الزفاف

&#34;الصدمة خلصت&#34;.. ريهام سعيد تكشف عن مستقبلها المهني بعد اعتزالها

"الصدمة خلصت".. ريهام سعيد تكشف عن مستقبلها المهني بعد اعتزالها

أصالة تردُّ على أحلام: كلُ إناء بما فيه ينضح

أصالة تردُّ على أحلام: كلُ إناء بما فيه ينضح

منة عرفة: تعرضت للتحرش في نهار رمضان وكنت هتضرب

منة عرفة: تعرضت للتحرش في نهار رمضان وكنت هتضرب

ممثلة تركية تخضع لعملية تحويل جنس

ممثلة تركية تخضع لعملية تحويل جنس

ديمة قندلفت تثير عاصفة من الانتقادات بفستان جريء

ديمة قندلفت تثير عاصفة من الانتقادات بفستان جريء

حسام حبيب يكشف حقيقة حمل شيرين عبدالوهاب

حسام حبيب يكشف حقيقة حمل شيرين عبدالوهاب

منى الغضبان حُرة بعد قضية &#34;فيديوهات خالد يوسف الجنسية&#34;

منى الغضبان حُرة بعد قضية "فيديوهات خالد يوسف الجنسية"

إلقاء القبض على المطربة الشعبية بوسي

إلقاء القبض على المطربة الشعبية بوسي

عربي

مصر: الآثار تكشف لغز وفاة توت عنخ آمون وتوضح حقيقة الاغتيال المدبر

مصر: الآثار تكشف لغز وفاة توت عنخ آمون وتوضح حقيقة الاغتيال المدبر

شاهد: ضاحي خلفان يَسخر من شعار مونديال قطر: يُشبه الحية

شاهد: ضاحي خلفان يَسخر من شعار مونديال قطر: يُشبه الحية

شاهد: بمقارنة عسكرية.. من الأقوى حزب الله أم الجيش الإسرائيلي؟

شاهد: بمقارنة عسكرية.. من الأقوى حزب الله أم الجيش الإسرائيلي؟

أمن مطار القاهرة يكشف عملية تهريب أدوية بـ &#34;مياه زمزم&#34;

أمن مطار القاهرة يكشف عملية تهريب أدوية بـ "مياه زمزم"