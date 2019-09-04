"المكتب الحركي للصحفيين" يهنيء الفائزين بانتخابات الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي





رام الله - دنيا الوطنتقدم المكتب الحركي المركزي للصحفيين بحركة فتح الاقاليم الجنوبية بالتهنئة الحارة إلى الزملاء الفائزين في انتخابات الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي في الوطن والشتات.وقال المكتب الحركي إن هذا الفوز لقائمة المحبة الوحدوية في المحافظات الجنوبية يدلل مدى حرص الاعلاميين الرياضيين على التوافق وانجاح هذه القائمة التي تضم كوكبة من الاعلاميين المميزين في الصحافة الرياضية.وأشاد المكتب الحركي المركزي للصحفيين بجهود اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء مكتبها التنفيذي من أجل إتمام انتخابات اتحاد الإعلام الرياضي في افضل صورة.وتمنى المكتب الحركي التوفيق للزملاء الفائزين في المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات من أجل خدمة الرياضة الفلسطينية بشكل عام والإعلام الرياضي بشكل خاص.وتوجه بالشكر والتقدير إلى الزملاء في اللجنة التحضيرية لاتحاد الإعلام الرياضي على جهودهم الكبيرة في اعتماد الجمعية العمومية للاتحاد والنظام الأساسي والتحضير للانتخابات.