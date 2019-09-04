إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز إثر مواجهات مع المستوطنين في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في قرية مادما جنوب نابلس، مساء اليوم الأربعاء، إثر مواجهات مع المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.



وأفاد عضو المجلس القروي ايهاب القط وفق "الوكالة الفلسطينية الرسمية"، بأن مجموعة من مستوطنين "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا المنطقة الجنوبية من القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان بوجود جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، وأصيب العشرات بحالات اختناق.



وأضاف أن المستوطنين أضرموا النار في أشجار الزيتون، ومنع الجيش المواطنين الوصول إلى أراضيهم إخماد النيران.