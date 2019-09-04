الاحتلال يعتقل طفلا من مدينة الخليل



وكانت مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية، ومدخل شارع الشهداء، احتجاجا على اقتحام قادة دولة الاحتلال للحرم الإبراهيمي الشريف، وبعض الأحياء في الخليل القديمة.









رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، طفلا وسط مدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل صابر النجار (17 عاما) من منطقة باب الزاوية، واقتادته إلى النقطة العسكرية المقامة على مدخل شارع الشهداء.