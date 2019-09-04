الاحتلال يعتقل طفلا من مدينة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، طفلا وسط مدينة الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل صابر النجار (17 عاما) من منطقة باب الزاوية، واقتادته إلى النقطة العسكرية المقامة على مدخل شارع الشهداء.
وكانت مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية، ومدخل شارع الشهداء، احتجاجا على اقتحام قادة دولة الاحتلال للحرم الإبراهيمي الشريف، وبعض الأحياء في الخليل القديمة.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، طفلا وسط مدينة الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل صابر النجار (17 عاما) من منطقة باب الزاوية، واقتادته إلى النقطة العسكرية المقامة على مدخل شارع الشهداء.
وكانت مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية، ومدخل شارع الشهداء، احتجاجا على اقتحام قادة دولة الاحتلال للحرم الإبراهيمي الشريف، وبعض الأحياء في الخليل القديمة.
التعليقات