شؤون فلسطينية

الشرطة تكرم مواطن لأمانته في جنين

الشرطة تكرم مواطن لأمانته في جنين
رام الله - دنيا الوطن
كرمت الشرطة اليوم المواطن احمد عبد الرحمن ابو الرب  تقديراً لأمانته بعد تسلميه مبلغ مالي للشرطة كان قد عثر عليه في جنين.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، ان العقيد باسم واكد مدير شرطة المحافظة وبحضور المقدم اوس عطياني مدير فرع العلاقات العامة والاعلام في شرطة المحافظة استقبل في مكتبة الاستاذ احمد عبد الرحمن ابو الرب وهو معلم مدرسة من اجل تقديم شهادة شكر وتقدير له على امانته في تسليم مبلغ مالي للشرطة كان قد عثر عليه في مدينة جنين بهدف اعادته الى صاحبه .

وقدم العقيد باسم واكد  شهادة شكر وتقدير له تقديرا لأمانته وخلقه الاصيل، وأشاد بهذا الخلق العالي والرفيع الذي ينم عن اصالة ابناء شعبنا ودور ذلك في تحقيق الامن والمساهمة في حفظ مقدرات المواطنين وصيانتها .

ولاقى ذلك الاستحسان من قبل الاستاذ احمد الذي قدم بدوره شكره لمدير شرطة المحافظة على هذه اللفتة الكريمة وان لذلك انعكاس ايجابي في تحفيز الجميع على ان يكون هذا اساس في السلوك والتصرف ومعزز لامانة الشخص ودافع  اساسي ليعم الخير والتصرف الحسن وتقدير الامور السلوك العام .

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