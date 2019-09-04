إيران تُقرر الإفراج عن سبعة من طاقم ناقلة نفط بريطانية

ناقلة نفط - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إنها بصدد إطلاق سراح سبعة من طاقم ناقلة نفط بريطانية، كانت قد احتجزتها في مضيق (هرمز) في تموز/ يوليو الماضي.



ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن ناطق باسم وزارة الخارجية قوله: إن البحارة السبعة، خمسة هنود ولاتفي وروسي، قد غادروا بالفعل الناقلة (ستينا إمبيرو) التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 23 شخصاً، كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).



وكانت السلطات الإيرانية قالت: إن الناقلة البريطانية، اُحتجزت "لأنها انتهكت قوانين الملاحة الدولية".



وجاء احتجاز الناقلة البريطانية، بعد أسبوعين من احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق في عملية عسكرية، شارك فيها عناصر من سلاح مشاة البحرية البريطاني.



وكانت الناقلة الإيرانية المذكورة، والتي أعيدت تسميتها إلى "أدريان داريا 1"، اتهمت بانتهاك العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، بنقلها شحنة نفط إلى ذلك البلد، وقررت السلطات في جبل طارق الافراج عن الناقلة الإيرانية في الـ 15 من آب/ أغسطس.