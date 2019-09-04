إيران تحتجز سبعة قوارب صيد و24 أجنبياً بخليج عُمان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، احتجاز سبعة قوارب صيد في خليج عُمان، على متنها عدد من الأجانب.

رام الله - دنيا الوطنوأوضح الحرس الثوري، وفق (روسيا اليوم)، أنه احتجز القوارب السبعة، واعتقل 24 أجنبياً، كانوا على متنها قرب ميناء جاسك في خليج عُمان.وأشار الحرس الثوري، إلى أن قوارب الصيد انتهكت القوانين الخاصة بالصيد واقتربت من السواحل الإيرانية أكثر من المسافة القانونية، لافتاً إلى مصادرة 222 طن من الأسماك كانت على متن القوارب المذكورة.