شاهد: ضاحي خلفان يَسخر من شعار مونديال قطر: يُشبه الحية

رام الله - دنيا الوطنسَخِرَ نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان من شعار مونديال قطر بطريقة لافتة، مشيراً إلى أن مصممه اقتبسه من الأفعى، مضيفاً قوله "اقتباس موفق".وغرّد خلفان منتقداً الكاتب الإماراتي عبد الغفار، وقوم عبد الغفار، حيث كتب يقول بعد تغريدته الساخرة من الشعار الرياضي القطري: "المشكلة الآن قوم عبد الغفار.. بيصدعوني.. بتهمة الإساءة لسمعة الدولة".كما خص خلفان غريمه عبد الغفار بتغريدة أخرى، قال في شطرها الأخير: "عبد الغفار يلومنا لأننا نُسيء إلى أعدائنا"، وفق ما نقلت (روسيا اليوم).ويرد نائب رئيس شرطة دبي بهاتين التغريدتين على الكاتب الخليجي عبد الغفار الحسين، الذي انتقد بشدة من وصفهم بـ"بعض المحسوبين على أجهزة الدولة، والحكومات المحلية يتجاوزون كل الأعراف في مواقفهم وأقوالهم السلبية ضد الدول والآخرين، ويُسيؤون إلى الإمارات وسمعتها".