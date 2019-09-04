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دولي

نتنياهو: سيتم نشر خطة (صفقة القرن) الأمريكية بعد الانتخابات مباشرة

نتنياهو: سيتم نشر خطة (صفقة القرن) الأمريكية بعد الانتخابات مباشرة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء: أنه سيتم نشر خطة (صفقة القرن) الأمريكية مباشرة بعد الانتخابات المقررة في 17 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وكان نتنياهو يتحدث في إطار حملته الانتخابية في مدينة (كريات أتا) شمال إسرائيل، مساء الثلاثاء، بحضور مؤيدين من حزبه (الليكود) اليميني. 

ونقل موقع (تايمز أوف إسرائيل) الإخباري الإسرائيلي، الأربعاء، عن نتنياهو قوله:" من الذين تريدون أن يدير المحادثات حول (صفقة القرن) التي سيقدمها الرئيس ترامب، والتي سيتم طرحها قريباً، مباشرة بعد الانتخابات؟"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وبعد أن كان من المتوقع نشر الخطة الأمريكية في شهر حزيران/يونيو الماضي، جرى تأجيل نشرها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وفي 28 من شهر آب/أغسطس الماضي، قال مساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات في تغريدة على (تويتر): "قررنا عدم نشر الرؤية السياسية (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية". 



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