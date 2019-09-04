روحاني: سنُمهل أوروبا مدة شهرين كحد أقصى لإنقاذ الاتفاق النووي

وكانت وكالة (فارس) الإيرانية للأنباء، نقلت عن مسؤول إيراني كبير، تأكيده يوم الأربعاء، أن طهران ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي، إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة شهور، وذلك وفق ما جاء في مسودة خطة فرنسية لإنقاذ الاتفاق.





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء: إن طهران ستمهل أوروبا مدة شهرين، كحد أقصى لإنقاذ الاتفاق النووي.