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دولي

روحاني: سنُمهل أوروبا مدة شهرين كحد أقصى لإنقاذ الاتفاق النووي

روحاني: سنُمهل أوروبا مدة شهرين كحد أقصى لإنقاذ الاتفاق النووي
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء: إن طهران ستمهل أوروبا مدة شهرين، كحد أقصى لإنقاذ الاتفاق النووي.

وكانت وكالة (فارس) الإيرانية للأنباء، نقلت عن مسؤول إيراني كبير، تأكيده يوم الأربعاء، أن طهران ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي، إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة شهور، وذلك وفق ما جاء في مسودة خطة فرنسية لإنقاذ الاتفاق.

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