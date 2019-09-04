شاب فلسطيني من مدينة غزة يلفت أنظار عائلة بلجيكية بتصرفه اللطيف





بدأت القصة، حين عاد طه بسيسو إلى منزله؛ ليجد أفراداً من جيرانه، ومعهم عجوز مقعدة ينتظرونه أمام مدخل المجمع السكني، لأن دراجته الهوائية التي وضعها دون قصد مقابل باب مسكنهم، أعاقت دخولهم إلى المنزل، فشعر بالخجل الشديد، وقدم اعتذراه للعائلة، ولم يكتف بذلك فقرر زيارتهم في صباح اليوم التالي، ومعه باقة ورود مرفقة برسالة اعتذار عما حدث، وهو الأمر الذي لاقى استحساناً وترحيباً من الأسرة البلجيكية.



العرب ليسوا متخلفين، ليسوا غوغائيين، وديننا الإسلامي دين السماحة والمودة، ألم تدخل امرأة الجنة بسبب إحسانها لهرة.

رام الله - دنيا الوطنلفت شاب فلسطيني من مدينة غزة، أنظار عائلة بلجيكية بتصرف أنيق يعكس وجهاً حضارياً للشباب العرب، في ظل حملات التشويه الممنهجة التي تطال كل ما هو عربي في الغرب.