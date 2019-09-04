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أرملة شهيد وأم لثلاثة شهداء بلا دخل بعد قطع رواتبهم تُناشد الرئيس

أرملة شهيد وأم لثلاثة شهداء بلا دخل بعد قطع رواتبهم تُناشد الرئيس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت أرملة شهيد، وأم لثلاثة شهداء، رسالة ومُناشدة تُطالب بها بالإنصاف والعدل، بعدما تم قطع رواتب الشهداء من عائلتها، والتي كانت تعيش عليها مع بناتها الثلاثة.

وجاء نص رسالتها كما وصل "دنيا الوطن" كالتالي:

أسألكم بالله ثم بوطنيتكم التي قرأنا فيها العدل والإنصاف بإعطاء تعليماتكم لجهات الاختصاص لإعادة رواتب كامل أسرتي التي تم إبادتها من الغاصب المحتل بتاريخ 7/1/2009.

حيث فقدت في ذلك التاريخ زوجي خالد إسماعيل الكحلوت، وأبنائي الثلاثة وهم محمد (15 عاماً)، حبيب (14 عاماً)، وتوفيق (12 عاماً)، تاركين لي ثلاث بنات فقط.

وكنت أعتاش أنا وهن من رواتب زوجي وأبنائي الشهداء، إلى أن تم قطع رواتبهم جميعاً في تاريخ 5/1/2019، وحتى اليوم، دون أي سبب يُذكر، مع العلم أنهم لا ينتمو جميعاً لأي تنظيم كان أو حزب يُذكر.

وإنني هنا أهيب بكم وأخاطب فيكم الأب والقائد والإنسان بالنظر لي ولبناتي بعين الرحمة التي أنتم أهلا لها، وخاصة أنكم خير من يدرك الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يُعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني عامة، وغزة خاصة.

أسماء الشهداء الذين تم توقيف رواتبهم:
1. محمد خالد إسماعيل الكحلوت.. رقم الهوية/ 804555993
2. حبيب خالد إسماعيل الكحلوت.. رقم الهوية/ 400890554
3. توفيق خالد إسماعيل الكحلوت.. رقم الهوية/ 403255813

للتواصل/ 0597104091

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