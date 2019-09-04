أرملة شهيد وأم لثلاثة شهداء بلا دخل بعد قطع رواتبهم تُناشد الرئيس

وجاء نص رسالتها كما وصل "دنيا الوطن" كالتالي:





حيث فقدت في ذلك التاريخ زوجي خالد إسماعيل الكحلوت، وأبنائي الثلاثة وهم محمد (15 عاماً)، حبيب (14 عاماً)، وتوفيق (12 عاماً)، تاركين لي ثلاث بنات فقط.





وكنت أعتاش أنا وهن من رواتب زوجي وأبنائي الشهداء، إلى أن تم قطع رواتبهم جميعاً في تاريخ 5/1/2019، وحتى اليوم، دون أي سبب يُذكر، مع العلم أنهم لا ينتمو جميعاً لأي تنظيم كان أو حزب يُذكر.





وإنني هنا أهيب بكم وأخاطب فيكم الأب والقائد والإنسان بالنظر لي ولبناتي بعين الرحمة التي أنتم أهلا لها، وخاصة أنكم خير من يدرك الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يُعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني عامة، وغزة خاصة.





أسماء الشهداء الذين تم توقيف رواتبهم:

1. محمد خالد إسماعيل الكحلوت.. رقم الهوية/ 804555993

2. حبيب خالد إسماعيل الكحلوت.. رقم الهوية/ 400890554

3. توفيق خالد إسماعيل الكحلوت.. رقم الهوية/ 403255813





للتواصل/ 0597104091





أسألكم بالله ثم بوطنيتكم التي قرأنا فيها العدل والإنصاف بإعطاء تعليماتكم لجهات الاختصاص لإعادة رواتب كامل أسرتي التي تم إبادتها من الغاصب المحتل بتاريخ 7/1/2009.