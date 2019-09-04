شاهد: بمقارنة عسكرية.. من الأقوى حزب الله أم الجيش الإسرائيلي؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء، إن الأيام الماضية، شهدت تصعيداً عسكرياً كبيراً بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، تضمن عملية هجومية نفذها الحزب في موقع (أفيفيم) العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، رداً على هجوم سابق، قامت به إسرائيل ضد مواقعه في سوريا ولبنان.



وأوضحت الوكالة، أنه رغم عدم توفر معلومات رسمية عن قدرات حزب الله العسكرية، مقارنة بالجيش الإسرائيلي، الذي يحتل المرتبة رقم 17 بين أقوى 137 جيشاً نظامياً حول العالم، إلا أن مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية الأمريكي أورد جانباً من تلك القدرات، التي تعتمد على الردع الصاروخي بصورة كبيرة.

ويحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 17 عالمياً، وإجمالي عدد جنوده 615 ألف جندي، بينهم 445 ألفاً في قوات الاحتياط،

بحسب موقع (غلوبال فير بور).





وتابع مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية: "منذ ذلك الحين زادت قدرات (حزب الله) الصاروخية، حسب التوقعات، التي تقول إن ترسانته الصاروخية تضم 130 ألف قذيفة متنوعة".

وتبلغ ميزانية الدفاع الإسرائيلية 19.6 مليار دولار، وتضم القوات الجوية الإسرائيلية 595 طائرة حربية بينها 253 طائرة مقاتلة، إضافة إلى 253 طائرة هجومية، و146 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.ويمتلك الجيش الإسرائيلي 2760 دبابة، وأكثر من 6500 مدرعة، إضافة إلى 650 مدفعاً ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني، ويوجد في الجيش الإسرائيلي 150 منصة إطلاق صواريخ متعددة.ويمتلك الأسطول الإسرائيلي 65 قطعة بحرية بينها 6 غواصات، و3 كورفيت، و37 سفينة دورية.وفي السياق، تقول مجلة (فورين أفييرز) إن قدرات حزب الله العسكرية تفوق القدرات، التي يعرفها العالم عنه، مشيرة إلى قول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في شباط/ فبراير بأن قدرات "حزب الله" في تزايد مستمر.وأورد مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية تقريراً عن قدرات (حزب الله)، قال فيه، إنه يعد أضخم قوة عسكرية، خارج إطار الجيوش النظامية، في العالم، مشيراً إلى أنه يمتلك ترسانة هائلة من المدفعية الصاروخية، إضافة إلى صواريخ باليستية، ومضادات للطائرات، وأسلحة مضادة للدبابات، إضافة إلى القذائف المضادة للسفن.وقال الموقع إن (حزب الله) يعرض قدراته الصاروخية على أنها وسيلة الردع الأولى في مواجهة إسرائيل، سواء في أية مواجهة خاطفة، أو في حرب طويلة الأمد.وأورد الموقع رسماً توضيحياً يرصد جانباً من قدرات الحزب الصاروخية، التي تشمل ترسانة صاروخية تضم صواريخ هجوم أرضي أبرزها صواريخ (فاتح وزلزال)، وسكود (بي وسي).وذكر مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، أن (حزب الله) كان يمتلك 15 ألف صاروخ وعدداً كبيراً من المركبات الصغيرة التي تحمل صواريخ غير موجهة، في عام 2006، مشيراً إلى أنه أطلق خلال الحرب، التي استمرت 34 يوماً مع الجيش الإسرائيلي، نحو 4 آلاف صاروخ على إسرائيل.