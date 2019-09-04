الحركي المركزي بجامعة الأقصى: نرفض الإجراءات الظالمة بحق الموظفين ونطالب الحكومة بالتراجع

أعلن المكتب الحركي المركزي لحركة (فتح) في جامعة الأقصى، أنه يقف وقفة عز؛ ليدافع عن موظفي الجامعة، الذين طالهم الأذى والظلم، جراء الخصومات والتقاعد المالي، مطالباً بحقوقهم المشروعة، والتي كفلها القانون، هذه الحقوق التي قوبلت بالتهميش والخذلان.



وأكد الدكتور محمد أبو عودة، أمين سر المكتب الحركي، على أن حركة (فتح) انطلاقاً من المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقها حملت أمانة الوطن وقضية شعبنا، وفجرت الثورة ضد الاحتلال الغاصب وجرائمه، وضحى أبطالها على مدار المسيرة النضالية بدمائهم وأرواحهم فداء وذوداً عن الوطن.



وقد أكد أبو عودة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه استبشر خيراً بتصريحات رئيس الحكومة، الدكتور محمد اشتية بما يخص الموظفين في شقي الوطن، ولكننا تفاجأنا بهذا الإجحاف بحق موظفي المحافظات الجنوبية عامة، وموظفي جامعة الأقصى، لما لها من مكانة وطنية واجتماعية خاصة، كيف لا وهي جامعة الشهيد ياسر عرفات، والتي تحوي في جنباتها أساتذة وموظفين يؤدون واجباتهم على أكمل وجه.





وأضاف: إننا في المكتب الحركي المركزي بجامعة الأقصى، كنا ولازلنا، وسنبقى الأوفياء لقيادتنا، وعلى رأسهم فخامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وسيبقى قسمنا في الدفاع عن قضيتنا الوطنية المركزية هي البوصلة الحقيقية، إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



كما دعا أبو عودة إلى ضرورة العمل الفوري على إلغاء التقاعد المالي المجحف بحق موظفي جامعة الأقصى، ورفض اقتطاع رواتب قطاع غزة بنسبة 75% ونستهجن اعتبارها رواتب كاملة، مؤكداً على ضرورة المساواة بين الموظفين في المحافظات الجنوبية بإخوانهم في المحافظات الشمالية، وإعادة جميع مستحقات الموظفين التي تم خصمها اعتباراً من 1 آذار/ مارس 2017، إضافة إلى تفعيل الدرجات والترقيات الموقوفة عن موظفي المحافظات الجنوبية.

رام الله - دنيا الوطن