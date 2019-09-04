أحمد عبد الرحمن: مصداقية حكومة اشتية أصبحت على المحك أمام أهالي غزة

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خاص دنيا الوطن

أكد أحمد عبد الرحمن، مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، على دعمه وتأييده لبيان حركة فتح في قطاع غزة، مبينًا أن مصداقية حكومة اشتية، أصبحت على المحك.



وقال عبد الرحمن لـ"دنيا الوطن": إنه ينبغي على الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية، إلغاء كافة الإجرات ضد الموظفين، مضيفًا: "أدعم حملة مناصرة المتقاعدين ماليًا بغزة، كما أؤيد تشكيل لجان لحل المشكلة بشكل نهائي".



وأضاف: "إذا ما كان القرار قد صدر من الحكومة بعدم صرف الرواتب في غزة كما في الضفة، فهذا خطأ كبير لا يمكن الدفاع عنه، ويجب أن تعود الحكومة عن هذا القرار الخاطئ فورًا، لأن مصداقيتها أصبحت على المحك عند الرأي العام بغزة، كما في الضفة".



وتابع عبد الرحمن: "كنت أتوقع أن تدرك البنوك خطورة الوضع الاقتصادي، خاصة في غزة بعد التصريحات المتتالية لرئيس الوزراء حول رفضه التمييز المُهين بين الضفة وغزة، لكن وبعد صرف الرواتب، تبين لي أن البنوك ضربت عرض الحائط بتصريحات رئيس الوزراء، ولم تعتبرها سياسة رسمية ملزمة للبنوك".



وقال عبد الرحمن: "هذا الأمر أثار دهشتي واستغرابي؛ لأن البنوك لا بد أن تلتزم بالسياسة المالية والاقتصادية، كما تقررها الحكومة، ولا بد أن تعيد البنوك جميع الخصومات من راتب الموظفين في غزة عن شهر آب/ أغسطس الماضي؛ لتعزبز الثقة والمصداقية بالحكومة، ومن الآن أنصح رئيس الوزراء بضبط البنوك".