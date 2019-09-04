يُعاني منذ 7 أشهر دون تشخيص.. شاب يُناشد الرئيس تخليصه من عذابه
رام الله - دنيا الوطن
يُعاني الشاب محمد الزين (19 عاماً) من جباليا من مرض غير معروف سببه منذ سبعة أشهر.
وقد تم عمل العديد من الفحوصات ولكن لم يتم التشخيص حتى الآن، وطلب من الأطباء في غزة تحويله إلى الخارج لتشخيصه، لكنهم رفضوا.
يُعاني الشاب محمد الزين (19 عاماً) من جباليا من مرض غير معروف سببه منذ سبعة أشهر.
وقد تم عمل العديد من الفحوصات ولكن لم يتم التشخيص حتى الآن، وطلب من الأطباء في غزة تحويله إلى الخارج لتشخيصه، لكنهم رفضوا.
يُناشد الشاب عبر "دنيا الوطن" الرئيس عباس أن يُسهل له تشخيص مرضه وعلاجه بما هو مُناسب.
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