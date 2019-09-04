وضعه الصحي يتراجع بسببهم.. شاب يُناشد الرئيس وأهل الخير تركيب أسنان له

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

وجه شاباً (18 عاماً) مناشدة إلى السيد الرئيس عباس، ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ووزير الصحة الدكتورة /مي الكيلة، ومحافظين محافظات قطاع غزة وقيادات الأجهزة الأمنية، وأعضاء المكتب الحركي للأطباء ، ورجال الأعمال وأهل الخير.



حيث يُعاني الشاب - الذي تحفظ على ذكر اسمه منعاً للإحراج - الأمرين لأنه بدون أسنان، ويحتاج إلى تركيب أسنان بشكل كامل، ووضعه الصحي سيء، وعائلته وضعها الاقتصادي صعب كباقي معظم العوائل في غزة، وهو لا يجد عملاً، خاصة أنه بدون أسنان، ويُناشد من سبق ذكرهم أعلاه بالمساهمة في علاجه وتوجيهه إلى مركز خاص أو طبيب لإتمام الأمر.





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