قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً بالضفة الغربية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت 12 فلسطينياً.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية، ضبطت مسدساً وذخيرة في يطا بالخليل.