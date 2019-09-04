عاجل

  • إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة نتيجة إصابته بحجر برأسه في موقع عسكري شمال إسرائيل

عربي

أمن مطار القاهرة يكشف عملية تهريب أدوية بـ "مياه زمزم"

أمن مطار القاهرة يكشف عملية تهريب أدوية بـ "مياه زمزم"
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت السلطات الأمنية المصرية في مطار القاهرة، مسافراً سعودي الجنسية، حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية داخل عبوات "مياه زمزم".

ونقلت تقارير مصرية عن مصادر في إدارة الجمارك بالمطار، أنه "أثناء تفتيش إحدى الرحلات القادمة إلى مطار القاهرة، اشتبه موظفو الجمارك في راكب سعودي الجنسية نظراً لكثرة تردده وارتباكه وحمله عدداً من عبوات مياه زمزم"، وفق صحيفة (سبق) السعودية.

وأضافت: "بسؤاله عما إذا كان بحوزته أي بضائع أجنبية تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنفي"، مشيرةً إلى أنه "وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص تبين وجود 558 عبوة أدوية بشرية مخبأة داخل 20 عبوة من عبوات المياه".

وأوقف المتهم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتوجيه تهم بالتهريب له.

أخبار ذات صلة

شاهد: مصر تفتتح أول مدرسة لتعليم صناعة الذهب

شاهد: مصر تفتتح أول مدرسة لتعليم صناعة الذهب

اعتراض طائرات مسيرة اطلقت باتجاه قاعدة حميميم في سوريا

اعتراض طائرات مسيرة اطلقت باتجاه قاعدة حميميم في سوريا

الجيش الإسرائيلي يزعم اكتشاف مصنع صواريخ دقيقة لحزب الله

الجيش الإسرائيلي يزعم اكتشاف مصنع صواريخ دقيقة لحزب الله

البحرية الليبية: إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم أطفال ونساء

البحرية الليبية: إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم أطفال ونساء

وزارة الخارجية اللبنانية تستدعي السفير التركي

وزارة الخارجية اللبنانية تستدعي السفير التركي

مصر تُدخل مليارات الجنيهات لخزانة الدولة

مصر تُدخل مليارات الجنيهات لخزانة الدولة

الدفاعات السعودية تعترض ثلاثة صواريخ باليستية في سماء نجران

الدفاعات السعودية تعترض ثلاثة صواريخ باليستية في سماء نجران

العراق تشكو دولة خليجية لمجلس الأمن الدولي

العراق تشكو دولة خليجية لمجلس الأمن الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

اليانصيب الأمريكي

اليانصيب الأمريكي

شؤون فلسطينية

أرملة شهيد وأم لثلاثة شهداء بلا دخل بعد قطع رواتبهم تُناشد الرئيس

أرملة شهيد وأم لثلاثة شهداء بلا دخل بعد قطع رواتبهم تُناشد الرئيس

الحركي المركزي بجامعة الأقصى: نرفض الإجراءات الظالمة بحق الموظفين ونطالب الحكومة بالتراجع

الحركي المركزي بجامعة الأقصى: نرفض الإجراءات الظالمة بحق الموظفين ونطالب الحكومة بالتراجع

يُعاني منذ 7 أشهر دون تشخيص.. شاب يُناشد الرئيس تخليصه من عذابه

يُعاني منذ 7 أشهر دون تشخيص.. شاب يُناشد الرئيس تخليصه من عذابه

وضعه الصحي يتراجع بسببهم.. شاب يُناشد الرئيس وأهل الخير تركيب أسنان له

وضعه الصحي يتراجع بسببهم.. شاب يُناشد الرئيس وأهل الخير تركيب أسنان له

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً بالضفة الغربية

موظفو العقود المؤقتة بحكومة غزة يناشدون هنية والسنوار: من حقنا التثبيت دون مسابقات

موظفو العقود المؤقتة بحكومة غزة يناشدون هنية والسنوار: من حقنا التثبيت دون مسابقات

مواطن يوجه رسالة لحسين الشيخ: &#34;بلغت من الكبر عتياً ولا منزل لي&#34;

مواطن يوجه رسالة لحسين الشيخ: "بلغت من الكبر عتياً ولا منزل لي"

عُمره أيام فقط بالعناية المُركزة.. وعائلته تُناشد الرئيس: لم تُرسل مستشفياتنا قبولاً لحالته

عُمره أيام فقط بالعناية المُركزة.. وعائلته تُناشد الرئيس: لم تُرسل مستشفياتنا قبولاً لحالته

منوعات

تصريح راغب علامة عن شكل أحلام يضعه في موقف محرج

تصريح راغب علامة عن شكل أحلام يضعه في موقف محرج

ميادة الحناوي عن سبب سقوطها على المسرح: اسألوا أم كلثوم

ميادة الحناوي عن سبب سقوطها على المسرح: اسألوا أم كلثوم

حليمة بولند تستعرض مفاتنها بعد عملية تجميل جديدة

حليمة بولند تستعرض مفاتنها بعد عملية تجميل جديدة

أسيل عمران تصدم الجمهور بحقيقة مشهد تقبيلها لزميلها وتشعل الانتقادات مجدداً

أسيل عمران تصدم الجمهور بحقيقة مشهد تقبيلها لزميلها وتشعل الانتقادات مجدداً

بسبب سائقه المخمور.. الكوميدي كيفن هارت في خطر

بسبب سائقه المخمور.. الكوميدي كيفن هارت في خطر

مقطع فيديو يطارد عبير الشرقاوي وتطلب مساعدة جمهورها لحذفه

مقطع فيديو يطارد عبير الشرقاوي وتطلب مساعدة جمهورها لحذفه

ديانا حداد تكشف بجرأة أكبر &#34;غلطة&#34; في حياتها

ديانا حداد تكشف بجرأة أكبر "غلطة" في حياتها

لقطات صادمة لمقتل مطربة شهيرة على خشبة المسرح

لقطات صادمة لمقتل مطربة شهيرة على خشبة المسرح

شبهتها بـ&#34;الثعبان&#34;.. أحلام تكشف السبب الحقيقي لحظرها أصالة

شبهتها بـ"الثعبان".. أحلام تكشف السبب الحقيقي لحظرها أصالة

أول حديث للإعلامية فجر السعيد بعد تحسن حالتها الصحية

أول حديث للإعلامية فجر السعيد بعد تحسن حالتها الصحية

عربي

اعتراض طائرات مسيرة اطلقت باتجاه قاعدة حميميم في سوريا

اعتراض طائرات مسيرة اطلقت باتجاه قاعدة حميميم في سوريا

الجيش الإسرائيلي يزعم اكتشاف مصنع صواريخ دقيقة لحزب الله

الجيش الإسرائيلي يزعم اكتشاف مصنع صواريخ دقيقة لحزب الله

البحرية الليبية: إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم أطفال ونساء

البحرية الليبية: إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم أطفال ونساء

وزارة الخارجية اللبنانية تستدعي السفير التركي

وزارة الخارجية اللبنانية تستدعي السفير التركي