مواطن يوجه رسالة لحسين الشيخ: "بلغت من الكبر عتياً ولا منزل لي"





وجاء نص رسالته التي وصلت "دنيا الوطن" كالتالي:



"لقد بلغت من الكبر عتيا"، قال تعالى (وإذا دعا أيوب ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ) لقد خاطبت سيادتكم عدة مرات لتنظروا إلى وضعي ولك الأجر إن شاء الله.





وأصبت في انتفاضة الأقصى عام 2000 برصاصة في مقدمة الرأس، أدت إلى شلل نصفي.





وضعي الصحي سيء وأسكن في بدروم ولا شمس ولا هواء ولدي 8 أفراد، وأناشد سيادتكم بالمساعدة في شراء منزل وشكرآ سيادة المشير.





للتواصل/ 0599791060

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رام الله - دنيا الوطنوجه المواطن محمد الشيخ ديب رسالة إلى الرئيس عباس ومدير الشئون المدنية حسين الشيخ مُطالباً إياهم بالنظر إليه بعين الرحمة.