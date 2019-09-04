نتنياهو يُحرّض ضد التجمع العربي ضمن حملته الانتخابية

حرّض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على حزب التجمع الوطني الديمقراطي، زاعماً أنه لولا عمليات التزوير لما نجح التجمع بتجاوز نسبة الحسم في انتخابات الكنيست الـ 21 التي أجريت في نيسان/ أبريل الماضي.









وتأتي حسابات الليكود مع العلم بأن الصناديق الـ 106 التي طالب بيتان من لجنة الانتخابات إعادة فحصصها، معظمها في البلدات العربية.



رام الله - دنيا الوطنووفق موقع (عرب 48)، فقد تضمنت ادعاءات نتنياهو أن التزوير منع معسكر اليمين من الفوز والحصول على أغلبية 61 عضوًا في الكنيست، كما أدى إلى فوز التجمع الذي يخوض انتخابات الكنيست الـ 22 ضمن القائمة المشتركة.ولا تقارب ادعاءات نتنياهو والليكود الحقيقة، وتعتمد على التكهنات التي يراد منها التضليل والتحريض على الصوت العربي في خضم الحملة الانتخابية التي أطلقها الليكود، إذ إن تحالف الموحدة والتجمع حصل على 143 ألف صوت وأربعة مقاعد مع فائض أصوات يقارب ثلث مقعد، حسب الموقع.وأضاف الموقع، أن المعطيات تشير إلى أن فشل قائمة التجمع والموحدة في تجاوز نسبة الحسم، في انتخابات نيسان/ أبريل الماضي، كانت ستصب في مصلحة معسكر اليمين الذي يقوده نتنياهو، ونجاح حزب "اليمين الجديد" برئاسة وزير التعليم السابق، نفتالي بينت، بتجاوز نسبة الحسم، ما كان سيسهل من فرص نتنياهو بتشكيل الحكومة.وفي تغريدة على الصفحة الرسمية لحزب الليكود، سارع نتنياهو إلى مشاركتها على صفحته الرسمية، كُتب أنه "لا يمكن تجاهل الشعور بأنهم يسرقون الانتخابات منا، تبيّن اليوم أننا لو تمكنا من منع عمليات التزوير، لعجز التجمع عن تجاوز نسبة الحسم، ومعسكر اليمين بقيادة نتنياهو حصل على 61 مقعدًا في الكنيست. هذا الأمر كان سيوفر على إسرائيل انتخابات غير ضرورية".واعتمد الليكود لإطلاق ادعائه الكاذب، على المناقشات خلال نظر المحكمة المركزية في القدس، باستئناف المرشح رقم 36 على قائمة الليكود، والذي زعم أنه حرم من مقعده "بسبب أخطاء في العد والتزوير"، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة (هآرتس).وخلال المناقشات في جلسة المحكمة، قال ممثل النيابة العامة: إن الشرطة تحقق في شبهات تزوير في 29 صندوقًا انتخابيًا، كما تتحقق من 107 صناديق أخرى بناء على الطلب الذي قدمه ممثل الليكود في لجنة الانتخابات المركزية، عضو الكنيست، دافيد بيتان.وبناء على المعادلة الخاطئة التي اعتمدها الليكود، فإنه إذا ما تم إلغاء الأصوات في الصناديق التي تشوبها شبهات أو دعوات تزوير، كان ذلك سيخدم معسكر نتنياهو، ويمكنه من الحصول على مقعد إضافي، كان سيمكن نتنياهو من التوصل لاتفاقات ائتلافية، وتشكيل حكومته الخامسة.