عاجل

  • المرور بغزة: وفاة مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة إثر انقلاب مركبة بالمحافظة الوسطى

دولي

نتنياهو يُحرّض ضد التجمع العربي ضمن حملته الانتخابية

نتنياهو يُحرّض ضد التجمع العربي ضمن حملته الانتخابية
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
حرّض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على حزب التجمع الوطني الديمقراطي، زاعماً أنه لولا عمليات التزوير لما نجح التجمع بتجاوز نسبة الحسم في انتخابات الكنيست الـ 21 التي أجريت في نيسان/ أبريل الماضي.

ووفق موقع (عرب 48)، فقد تضمنت ادعاءات نتنياهو أن التزوير منع معسكر اليمين من الفوز والحصول على أغلبية 61 عضوًا في الكنيست، كما أدى إلى فوز التجمع الذي يخوض انتخابات الكنيست الـ 22 ضمن القائمة المشتركة.

ولا تقارب ادعاءات نتنياهو والليكود الحقيقة، وتعتمد على التكهنات التي يراد منها التضليل والتحريض على الصوت العربي في خضم الحملة الانتخابية التي أطلقها الليكود، إذ إن تحالف الموحدة والتجمع حصل على 143 ألف صوت وأربعة مقاعد مع فائض أصوات يقارب ثلث مقعد، حسب الموقع.

وأضاف الموقع، أن المعطيات تشير إلى أن فشل قائمة التجمع والموحدة في تجاوز نسبة الحسم، في انتخابات نيسان/ أبريل الماضي، كانت ستصب في مصلحة معسكر اليمين الذي يقوده نتنياهو، ونجاح حزب "اليمين الجديد" برئاسة وزير التعليم السابق، نفتالي بينت، بتجاوز نسبة الحسم، ما كان سيسهل من فرص نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وفي تغريدة على الصفحة الرسمية لحزب الليكود، سارع نتنياهو إلى مشاركتها على صفحته الرسمية، كُتب أنه "لا يمكن تجاهل الشعور بأنهم يسرقون الانتخابات منا، تبيّن اليوم أننا لو تمكنا من منع عمليات التزوير، لعجز التجمع عن تجاوز نسبة الحسم، ومعسكر اليمين بقيادة نتنياهو حصل على 61 مقعدًا في الكنيست. هذا الأمر كان سيوفر على إسرائيل انتخابات غير ضرورية".

واعتمد الليكود لإطلاق ادعائه الكاذب، على المناقشات خلال نظر المحكمة المركزية في القدس، باستئناف المرشح رقم 36 على قائمة الليكود، والذي زعم أنه حرم من مقعده "بسبب أخطاء في العد والتزوير"، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة (هآرتس).

وخلال المناقشات في جلسة المحكمة، قال ممثل النيابة العامة: إن الشرطة تحقق في شبهات تزوير في 29 صندوقًا انتخابيًا، كما تتحقق من 107 صناديق أخرى بناء على الطلب الذي قدمه ممثل الليكود في لجنة الانتخابات المركزية، عضو الكنيست، دافيد بيتان.

وبناء على المعادلة الخاطئة التي اعتمدها الليكود، فإنه إذا ما تم إلغاء الأصوات في الصناديق التي تشوبها شبهات أو دعوات تزوير، كان ذلك سيخدم معسكر نتنياهو، ويمكنه من الحصول على مقعد إضافي، كان سيمكن نتنياهو من التوصل لاتفاقات ائتلافية، وتشكيل حكومته الخامسة.

وتأتي حسابات الليكود مع العلم بأن الصناديق الـ 106 التي طالب بيتان من لجنة الانتخابات إعادة فحصصها، معظمها في البلدات العربية.

أخبار ذات صلة

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر إصابته بحجر

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر إصابته بحجر

البنتاغون يُخصّص 3.6 مليارات دولار لبناء جدار مع المكسيك

البنتاغون يُخصّص 3.6 مليارات دولار لبناء جدار مع المكسيك

بعدما سبب دماراً كبيراً في الباهاما.. (دوريان) يقترب من فلوريدا

بعدما سبب دماراً كبيراً في الباهاما.. (دوريان) يقترب من فلوريدا

الرئيس الفنزويلي يضع جيشه في حالة تأهب

الرئيس الفنزويلي يضع جيشه في حالة تأهب

بعد &#34;الهزيمة النكراء&#34;.. جونسون يتجه للانتخابات مبكرة

بعد "الهزيمة النكراء".. جونسون يتجه للانتخابات مبكرة

مأساة كاليفورنيا.. كل الجثث متفحمة ومحصورة بقاع السفينة

مأساة كاليفورنيا.. كل الجثث متفحمة ومحصورة بقاع السفينة

عقوبات أميركية جديدة على كيانات إيرانية

عقوبات أميركية جديدة على كيانات إيرانية

اصطدام طائرتين في مطار شيريميتيفو بضواحي موسكو

اصطدام طائرتين في مطار شيريميتيفو بضواحي موسكو

التعليقات

الدنيا حكايات

اليانصيب الأمريكي

اليانصيب الأمريكي

شؤون فلسطينية

صور: مدير التعليم يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة شادية أبو غزالة

صور: مدير التعليم يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة شادية أبو غزالة

هيئة الأسرى: الاحتلال يُفرج عن القاصر الجريح محمد حسنين

هيئة الأسرى: الاحتلال يُفرج عن القاصر الجريح محمد حسنين

أرملة شهيد وأم لثلاثة شهداء بلا دخل بعد قطع رواتبهم تُناشد الرئيس

أرملة شهيد وأم لثلاثة شهداء بلا دخل بعد قطع رواتبهم تُناشد الرئيس

الحركي المركزي بجامعة الأقصى: نرفض الإجراءات الظالمة بحق الموظفين ونطالب الحكومة بالتراجع

الحركي المركزي بجامعة الأقصى: نرفض الإجراءات الظالمة بحق الموظفين ونطالب الحكومة بالتراجع

يُعاني منذ 7 أشهر دون تشخيص.. شاب يُناشد الرئيس تخليصه من عذابه

يُعاني منذ 7 أشهر دون تشخيص.. شاب يُناشد الرئيس تخليصه من عذابه

وضعه الصحي يتراجع بسببهم.. شاب يُناشد الرئيس وأهل الخير تركيب أسنان له

وضعه الصحي يتراجع بسببهم.. شاب يُناشد الرئيس وأهل الخير تركيب أسنان له

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً بالضفة الغربية

موظفو العقود المؤقتة بحكومة غزة يناشدون هنية والسنوار: من حقنا التثبيت دون مسابقات

موظفو العقود المؤقتة بحكومة غزة يناشدون هنية والسنوار: من حقنا التثبيت دون مسابقات

منوعات

تصريح راغب علامة عن شكل أحلام يضعه في موقف محرج

تصريح راغب علامة عن شكل أحلام يضعه في موقف محرج

ميادة الحناوي عن سبب سقوطها على المسرح: اسألوا أم كلثوم

ميادة الحناوي عن سبب سقوطها على المسرح: اسألوا أم كلثوم

حليمة بولند تستعرض مفاتنها بعد عملية تجميل جديدة

حليمة بولند تستعرض مفاتنها بعد عملية تجميل جديدة

أسيل عمران تصدم الجمهور بحقيقة مشهد تقبيلها لزميلها وتشعل الانتقادات مجدداً

أسيل عمران تصدم الجمهور بحقيقة مشهد تقبيلها لزميلها وتشعل الانتقادات مجدداً

بسبب سائقه المخمور.. الكوميدي كيفن هارت في خطر

بسبب سائقه المخمور.. الكوميدي كيفن هارت في خطر

مقطع فيديو يطارد عبير الشرقاوي وتطلب مساعدة جمهورها لحذفه

مقطع فيديو يطارد عبير الشرقاوي وتطلب مساعدة جمهورها لحذفه

ديانا حداد تكشف بجرأة أكبر &#34;غلطة&#34; في حياتها

ديانا حداد تكشف بجرأة أكبر "غلطة" في حياتها

لقطات صادمة لمقتل مطربة شهيرة على خشبة المسرح

لقطات صادمة لمقتل مطربة شهيرة على خشبة المسرح

شبهتها بـ&#34;الثعبان&#34;.. أحلام تكشف السبب الحقيقي لحظرها أصالة

شبهتها بـ"الثعبان".. أحلام تكشف السبب الحقيقي لحظرها أصالة

أول حديث للإعلامية فجر السعيد بعد تحسن حالتها الصحية

أول حديث للإعلامية فجر السعيد بعد تحسن حالتها الصحية

عربي

اعتراض طائرات مسيرة اطلقت باتجاه قاعدة حميميم في سوريا

اعتراض طائرات مسيرة اطلقت باتجاه قاعدة حميميم في سوريا

الجيش الإسرائيلي يزعم اكتشاف مصنع صواريخ دقيقة لحزب الله

الجيش الإسرائيلي يزعم اكتشاف مصنع صواريخ دقيقة لحزب الله

البحرية الليبية: إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم أطفال ونساء

البحرية الليبية: إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم أطفال ونساء

وزارة الخارجية اللبنانية تستدعي السفير التركي

وزارة الخارجية اللبنانية تستدعي السفير التركي