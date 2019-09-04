عُمره أيام فقط بالعناية المُركزة.. وعائلته تُناشد الرئيس: لم تُرسل مستشفياتنا قبولاً لحالته





وقد حصلنا على نمودج رقم واحد من الأطباء المشرفين علي الحالة، وقدمنا هذا التقرير لقسم العلاج في الخارج قبل 35 يوم، وما زلنا ننتظر قبول أي مستشفى في الضفة أو مستشفى داخل الخط الاخضر لقبول استقباله، ولكن دون جدوى، الأمر الذي يضاعف من الخطر الذي يتعرض له ابننا الطفل، ويعرضه للموت في أي لحظة.



سيادة الرئيس.. نتمنى منك اصدار تعليماتكم لاتخاذ الاجراءات الفورية لتحويل ابننا للعلاج الفوري لاحدى مستشفيات الضفة الغربية، لانقاذه من الموت .





دمتم ذخرا للشعب والوطن



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رام الله - دنيا الوطنناشدت عائلة الطفل المريض أكرم علي سهيل المصري، الرئيس عباس المساعدة في علاجه ، وجاءت رسالتهم عبر "دنيا الوطن" كالتالي:سيادة الرئيس، نحن كمواطنين فلسطينيين لهم حقوق المواطنة ومن واجب سلطتهم الوطنية أن تضمن حقوقهم الأساسية في المأكل والمشرب والمسكن والأمن والصحة، فإننا نخاطب سيادتكم وكلنا أمل أن تساعدونا في علاج ابننا الطفل المريض/ أكرم على المصري، والبالغ من العمر 70 يوماً، ويرقد الان في مستشفي النصر بغزة منذ 60 يوم في قسم العناية المركزة "العزل" ، حيث أجريت له عمليتين خلال خمسة أيام، و لهذه اللحظة لم يكتشف الاطباء طبيعة مرضه، وهو الان بحاجة للعلاج العاجل في مستشفيات الضفة أو في الداخل .