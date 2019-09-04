قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدتي العيسوية وسلوان بالقدس

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مواطنين من بلدتي العيسوية وسلوان، بالقدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الخمسيني محمد موسى محيسن أثناء تواجده في محل تجاري ببلدة العيسوية، والشاب يزن صيام من منزله في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).