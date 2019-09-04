شاهد: مصر تفتتح أول مدرسة لتعليم صناعة الذهب

ووقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون، مع شركة (إيجيبت جولد) لافتتاح مدرسة للحلي والمجوهرات، بحضور وزير التربية والتعليم، وفق (روسيا اليوم).





يذكر، أن وزارة التربية والتعليم في مصر، كرست اهتماماً كبيراً مؤخراً بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تعمل على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة.













رام الله - دنيا الوطنافتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الثلاثاء، أول مدرسة مصرية لصناعة الحلي والمجوهرات في البلاد.