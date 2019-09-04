الجاغوب: حماس آخر من يتحدث عن رواتب السلطة لأنها لاتُعطي موظفيها رواتبهم كاملة

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خاص دنيا الوطن

قال القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب: إن حركة حماس، هي آخر من يتحدث عن موضوع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.



وأكد الجاغوب لـ"دنيا الوطن"، أن حماس لا تُعطي موظفيها أي من مستحقاتهم الوظيفية، ولا تمنحهم رواتب كاملة منذ سنوات، وتقمع موظفي السلطة بغزة، وتطردهم من أماكن عملهم، واليوم تتحدث عن رواتب موظفي القطاع العام؛ عليها ألا تتحدث عن هذا الموضوع إطلاقًا.



وعن الاستقالات التي طالت الهيئة القيادية بالمحافظات الجنوبية، قال الجاغوب: إن قيادة حركة فتح بغزة، تتعرض للضغط من الجمهور، ولا يوجد لديها أي إجابات لما يحدث مع الموظفين، فبالتالي البعض تقدم باستقالات، مضيفًا: "يجب التأني في موضوع الاستقالات، ويجب كذلك مراجعة الحكومة في موضوع الرواتب، وترد على قيادة فتح بغزة بخصوص استفسارات ما حدث مؤخرًا للموظفين".



وأشار إلى أنه يجب إيجاد حلول لكافة المشاكل التي تواجه الموظفين، وأبناء فتح بقطاع غزة، وعدم ترك الأمر بلا حلول، كما يجب على الأقل إجابة هؤلاء الموظفين على أسئلتهم المشروعة، ولماذا تقاضوا رواتب مختلفة عن زملائهم في الضفة الغربية.