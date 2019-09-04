اعتراض طائرات مسيرة اطلقت باتجاه قاعدة حميميم في سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

اعترضت الدفاعات الجوية في سوريا، مساء الثلاثاء، طائرات مسيرة أطلقها مسلحون من إدلب باتجاه قاعدة حميميم الروسية، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء السورية (سانا).



وأكدت الوكالة، أن "أصوات الانفجارات، التي سمعت في أجواء مدينة اللاذقية ناجمة عن تصدي المضادات الأرضية لطائرات مسيرة أطلقها المسلحون في منطقة خفض التصعيد باتجاه قاعدة حميميم".



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "طائرتين مسيرتين للإرهابيين قد تم تدميرهما بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا، ولم تقع إصابات أو أضرار مادية".



وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "الثالث من سبتمبر في حوالي الساعة 21.20، بتوقيت موسكو، اكتشفت وسائل رصد المجال الجوي الروسية طائرتين مسيرتين.. على مسافة من قاعدة حميميم الروسية الجوية. وقد اقتربت الطائرتان المسيرتان من القاعدة الروسية من الاتجاه الشمالي الغربي".



وأكدت وزارة الدفاع، أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث، وأن قاعدة حميميم الجوية تعمل ووفقا للمخطط، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.