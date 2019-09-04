عربي

اعتراض طائرات مسيرة اطلقت باتجاه قاعدة حميميم في سوريا

اعتراض طائرات مسيرة اطلقت باتجاه قاعدة حميميم في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
اعترضت الدفاعات الجوية في سوريا، مساء الثلاثاء، طائرات مسيرة أطلقها مسلحون من إدلب باتجاه قاعدة حميميم الروسية، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأكدت الوكالة، أن "أصوات الانفجارات، التي سمعت في أجواء مدينة اللاذقية ناجمة عن تصدي المضادات الأرضية لطائرات مسيرة أطلقها المسلحون في منطقة خفض التصعيد باتجاه قاعدة حميميم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "طائرتين مسيرتين للإرهابيين قد تم تدميرهما بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا، ولم تقع إصابات أو أضرار مادية".

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "الثالث من سبتمبر في حوالي الساعة 21.20، بتوقيت موسكو، اكتشفت وسائل رصد المجال الجوي الروسية طائرتين مسيرتين.. على مسافة من قاعدة حميميم الروسية الجوية. وقد اقتربت الطائرتان المسيرتان من القاعدة الروسية من الاتجاه الشمالي الغربي".

وأكدت وزارة الدفاع، أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث، وأن قاعدة حميميم الجوية تعمل ووفقا للمخطط، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يزعم اكتشاف مصنع صواريخ دقيقة لحزب الله

الجيش الإسرائيلي يزعم اكتشاف مصنع صواريخ دقيقة لحزب الله

البحرية الليبية: إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم أطفال ونساء

البحرية الليبية: إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم أطفال ونساء

وزارة الخارجية اللبنانية تستدعي السفير التركي

وزارة الخارجية اللبنانية تستدعي السفير التركي

مصر تُدخل مليارات الجنيهات لخزانة الدولة

مصر تُدخل مليارات الجنيهات لخزانة الدولة

الدفاعات السعودية تعترض ثلاثة صواريخ باليستية في سماء نجران

الدفاعات السعودية تعترض ثلاثة صواريخ باليستية في سماء نجران

العراق تشكو دولة خليجية لمجلس الأمن الدولي

العراق تشكو دولة خليجية لمجلس الأمن الدولي

مذيع بالجزيرة يكشف سبب خلافه مع ضاحي خلفان

مذيع بالجزيرة يكشف سبب خلافه مع ضاحي خلفان

ارتفاع حصيلة الفيضانات في جنوب المغرب إلى ثمانية قتلى

ارتفاع حصيلة الفيضانات في جنوب المغرب إلى ثمانية قتلى

التعليقات

الدنيا حكايات

اليانصيب الأمريكي

اليانصيب الأمريكي

شؤون فلسطينية

2170 انتهاكًا لجيش الاحتلال في الضفة والقدس خلال آب المنصرم

2170 انتهاكًا لجيش الاحتلال في الضفة والقدس خلال آب المنصرم

حملة مناصرة المتقاعدين مالياً بغزة: تشكيل لجان لحل المشكلة ذر للرماد بالعيون

حملة مناصرة المتقاعدين مالياً بغزة: تشكيل لجان لحل المشكلة ذر للرماد بالعيون

أبوهولي يطالب الأمم المتحدة بدعم (أونروا) مالياً وسياسيا والتصويت لصالح تجديد ولايتها

أبوهولي يطالب الأمم المتحدة بدعم (أونروا) مالياً وسياسيا والتصويت لصالح تجديد ولايتها

فلسطين بصفتها رئيساً لمجموعة الـ77 والصين تشارك بفعالية مؤتمر الأطراف بالهند

فلسطين بصفتها رئيساً لمجموعة الـ77 والصين تشارك بفعالية مؤتمر الأطراف بالهند

اشتية: سنزرع كل قطعة أرض قابلة للزراعة بقلقيلية ورصدنا 23 مليون دولار

اشتية: سنزرع كل قطعة أرض قابلة للزراعة بقلقيلية ورصدنا 23 مليون دولار

مستوطن يُرهب المواطنين عقب إطلاق النار عليهم شمال نابلس

مستوطن يُرهب المواطنين عقب إطلاق النار عليهم شمال نابلس

المستشار براك: نتطلع لشراكة استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

المستشار براك: نتطلع لشراكة استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مجدلاني يلتقي ممثلي مؤسسات الأمم المتحدة العاملة بفلسطين

مجدلاني يلتقي ممثلي مؤسسات الأمم المتحدة العاملة بفلسطين

منوعات

تصريح راغب علامة عن شكل أحلام يضعه في موقف محرج

تصريح راغب علامة عن شكل أحلام يضعه في موقف محرج

ميادة الحناوي عن سبب سقوطها على المسرح: اسألوا أم كلثوم

ميادة الحناوي عن سبب سقوطها على المسرح: اسألوا أم كلثوم

حليمة بولند تستعرض مفاتنها بعد عملية تجميل جديدة

حليمة بولند تستعرض مفاتنها بعد عملية تجميل جديدة

أسيل عمران تصدم الجمهور بحقيقة مشهد تقبيلها لزميلها وتشعل الانتقادات مجدداً

أسيل عمران تصدم الجمهور بحقيقة مشهد تقبيلها لزميلها وتشعل الانتقادات مجدداً

بسبب سائقه المخمور.. الكوميدي كيفن هارت في خطر

بسبب سائقه المخمور.. الكوميدي كيفن هارت في خطر

مقطع فيديو يطارد عبير الشرقاوي وتطلب مساعدة جمهورها لحذفه

مقطع فيديو يطارد عبير الشرقاوي وتطلب مساعدة جمهورها لحذفه

ديانا حداد تكشف بجرأة أكبر &#34;غلطة&#34; في حياتها

ديانا حداد تكشف بجرأة أكبر "غلطة" في حياتها

لقطات صادمة لمقتل مطربة شهيرة على خشبة المسرح

لقطات صادمة لمقتل مطربة شهيرة على خشبة المسرح

شبهتها بـ&#34;الثعبان&#34;.. أحلام تكشف السبب الحقيقي لحظرها أصالة

شبهتها بـ"الثعبان".. أحلام تكشف السبب الحقيقي لحظرها أصالة

أول حديث للإعلامية فجر السعيد بعد تحسن حالتها الصحية

أول حديث للإعلامية فجر السعيد بعد تحسن حالتها الصحية

عربي

البحرية الليبية: إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم أطفال ونساء

البحرية الليبية: إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم أطفال ونساء

وزارة الخارجية اللبنانية تستدعي السفير التركي

وزارة الخارجية اللبنانية تستدعي السفير التركي

مصر تُدخل مليارات الجنيهات لخزانة الدولة

مصر تُدخل مليارات الجنيهات لخزانة الدولة

العراق تشكو دولة خليجية لمجلس الأمن الدولي

العراق تشكو دولة خليجية لمجلس الأمن الدولي