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شؤون فلسطينية

قريبًا.. مصر تُوفر لفلسطين المصِل المُضاد للدغات الثعابين

قريبًا.. مصر تُوفر لفلسطين المصِل المُضاد للدغات الثعابين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أوعزت للجهات المسؤولة في القاهرة، بتوفير احتياجات دولة فلسطين من المصِل المُضاد للدغات الثعابين، بشكل سنوي.

وقدمت وزيرة الصحة شكرها للأشقاء في مصر على حسن استقبال المرضى الفلسطينيين المحولين إلى المشافي المصرية.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن نظيرتها المصرية أوعزت بتيسير إجراءات لجنة تحويل المرضى الفلسطينيين وجعلها إلكترونياً، لسهولة وسرعة تقديم العلاج الالزم لهم، بحيث يتم مناظرة فحوصات المريض الكترونيًا بعد وصول المريض إلي مصر وذلك لسرعة تلقي العلاج، موضحة أن الهدف الرئيسي هو تخفيف المعاناة عن المريض الفلسطيني.

وتابعت: تطرق اللقاء إلى استقبال أطباء دولة فلسطين للتدريب في الزمالة المصرية حيث وجهت وزيرة الصحة المصرية للجهات المعنية لتنسيق ذلك الأمر وإدراج عدد من الأطباء الفلسطينيين، على أن يتم معاملتهم مثل الأطباء المصريين تمامًا.

واطلعت الكيلة على التجربة المصرية في مجال الرعاية الصحية، وعلى الهيكل التنظيمي ونظام الرعاية الصحية المصدق عالميًا الذي تتبعه مصر ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وما تشمله من تطبيق نظام طب الأسرة، ونظام الإحالة والرعاية الأساسية.

ودعت الوزيرة الكيلة نظيرتها المصرية لزيارة القدس الشريف والقيام بجولة في المستشفيات بدولة فلسطين.

جاء ذلك بحضور سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح، والمستشار الطبي في السفارة الفلسطينية حسام طوقان، ورئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة المصرية محمد جاد، وذلك في مقر وزارة الصحة المصرية بالقاهرة.

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