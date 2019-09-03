اشتية: أوقفنا التحويلات الطبية لإسرائيل حتى لا نحتاج الاحتلال في شيء

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن حكومته تعمل ليل نهار، في سبيل تحقيق التنمية في المجتمع الفلسطيني، على كافة المجالات التعليمية والصحية والخدماتية والزراعية والصناعية والثقافية، وغيرها، مبينًا أن كافة الأراضي الوقفية بالضفة مفتوحة أمام المستثمرين.



وقال اشتية، في كلمة له خلال حفل إطلاق العنقود التنموي الزراعي في محافظة قلقيلية: إن حكومته أوقفت التحويلات الطبية، للمستشفيات الإسرائيلية؛ حتى لا يحتاج المواطن الفلسطيني الاحتلال في شيء.



وأضاف: "عندما أوقفنا التحويلات لمستشفيات لإسرائيل، خرج مدير مستشفى هداسا في القدس، يُناشد الرئيس أبو مازن ويُلِح عليه كي يُعيد التحويلات للمستشفى لأن قرار السلطة سيُكلفه خسائر كثيرة".



وقال رئيس الوزراء: "سنعزز إمكانياتنا الصحية؛ لذلك سوف نجعل من مستشفى قلقيلية مستشفى ملائماً لأهل المحافظة، وقررنا بناء طابقين بكامل التجهيزات التي تحتاجها".



وشدد اشتية، على أن حكومته لن تسمح لأي بضاعة منافسة أن تدخل الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا البضاعة الإسرائيلية، مضيفًا: "نحن نُميز ونُفرق بين ورشة البحرين والدول المانحة التي تدعمنا".



وقال رئيس الوزراء: "نحن لسنا حكومة تكنس الشوارع وتدفع الرواتب.. نحن حكومة مُركب رئيس للمشروع الوطني، جعلنا غزة أولوية تنموية، فالاقتصاد رافع للسياسة، لكن لا نريد ما يريده نتنياهو عبر السلام الاقتصادي".