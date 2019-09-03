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دولي

عقوبات أميركية جديدة على كيانات إيرانية

عقوبات أميركية جديدة على كيانات إيرانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، ضمن العقوبات الاقتصادية، التي تتخذها واشنطن، ضد إيران، في ضوء الأزمة الحالية بين البلدين.

وشملت العقوبات الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على كيانات إيرانية، شملت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء والمعهد الإيراني لأبحاث الملاحة الفضائية.

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