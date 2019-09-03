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الجيش الإسرائيلي يزعم اكتشاف مصنع صواريخ دقيقة لحزب الله

الجيش الإسرائيلي يزعم اكتشاف مصنع صواريخ دقيقة لحزب الله
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جيشه كشف عن منشأة أخرى في لبنان، تحتوي صواريخ دقيقة.

وقال نتنياهو: إن هذه الصواريخ بالضبط موجهة مباشرة إلى كريات آتا، مضيفًا: "يجب أن لا نمنحهم ذلك، أمرت الجيش بأننا لن نسمح لأعدائنا بالتسلح بصواريخ دقيقة، ونحن نعمل طوال الوقت وفق ذلك".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أكد مساء الثلاثاء، أن حزب الله اللبناني، أقام منشأة للصواريخ الدقيقة، شمالي بلدة النبي شيت في سهل البقاع اللبناني.

ونشر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صورة التُقطت من الجو لهذه المنشأة، وأكد أن الحزب يخشى تعرضها لهجوم، ولذلك فإن ناشطيه يقومون منذ عدة أيام بنقل معدات خاصة وثمينة منها إلى عقارات مدنية في أماكن أخرى في لبنان، بما فيها بيروت.

وزعم، أن المنشأة المذكورة تضم مبان لتصنيع محركات الصواريخ، ومبان لتصنيع المتفجرات للرؤوس الحربية.

وتوجه أدرعي، إلى الأمين العام للحزب حسن نصر الله، الذي نفى قبل أيام، وجود مثل هذه المصانع، داعيًا إياه إلى متابعة حسابه على موقع (تويتر).

ودعا أدرعي، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قائلاً: "آن الأوان لكشف الحقيقة.. فهل أنت جاهز لتنظيم جولة جديدة للإعلاميين؟".

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