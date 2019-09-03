دولي

اصطدام طائرتين في مطار شيريميتيفو بضواحي موسكو

اصطدام طائرتين في مطار شيريميتيفو بضواحي موسكو
رام الله - دنيا الوطن
اصطدمت طائرتان على مدرج على الإقلاع في مطار شيريميتيفو في ضواحي العاصمة الروسية موسكو وتم إجلاء ركابهما، حسب مصدر في خدمات الطيران.

ونقلت وكالة (تاس) عن المصدر قوله: "اصطدم جناحا طائرتين في شيريميتيفو على المدرج. يتم الآن إجلاء الركاب، وفحص الطائرتين"، مشيرا إلى أنه لم يصب أحد في الحادث.

كما أوضح المصدر، أن إحدى الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية Royal Flight و Aeroflot كانت فارغة، والثانية تستعد لرحلة إلى العاصمة الصينية بكين ومحملة بالركاب.

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