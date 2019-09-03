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البحرية الليبية: إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم أطفال ونساء

البحرية الليبية: إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين بينهم أطفال ونساء
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت البحرية الليبية، من إنقاذ قارب مطاطي قبالة سواحل ليبيا على متنه 108 مهاجرين غير شرعيين.

وأشار  بيان المكتب الإعلامي للثقافية البحرية، إلى أن دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية، القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية، تمكنت من إنقاذ قارب مطاطي على بعد نحو 17 ميلا شمال صبراتة، على متنه 108 مهاجرين، بينهم 88 رجلا، و13 امرأة، وسبعة أطفال، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح البيان أن جنسيات المهاجرين غير الشرعيين، ضمت: ثمانية من إريتريا، ثلاثة من إثيوبيا، 21 من السودان، ثلاثة من بوركينا فاسو، ثلاثة من الصومال، ثلاثة من غانا، 16 من ساحل العاج، 20 من غامبيا، ستة من مالي، ثلاثة من غينيا، ثلاثة من الكاميرون، ثلاثة سوريين، ثمانية من بنين، اثنان من مصر، اثنان من ليبيريا، ثلاثة من دولة توغو، مهاجرا واحدا من النيجر ومهاجرا واحدا من سيراليون.

ولفت البيان إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة لحرس السواحل، وسلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

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