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مصر تُدخل مليارات الجنيهات لخزانة الدولة

مصر تُدخل مليارات الجنيهات لخزانة الدولة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة الرقابة الإدارية في مصر: إنها حققت عائداً مادياً للدولة بقيمة تصل إلى حوالي 6,5 مليار جنيه، كما أنها وفرت حوالي 13,7 مليار جنيه نتيجة الكشف عن مخالفات في مجالات مختلفة.

وأضافت الهيئة، وفق (روسيا اليوم)، أنها "استردت مساحة (1000) فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة تعدت قيمتها مبلغ ستة مليار جنيه استولى عليها مسؤولو شركتي المجموعة العقارية، والمصرية للاستثمار الزراعي والعقاري بمساعدة موظفين بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، وتم ضبط كافة أطراف الواقعة وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم".

وأشارت إلى أنها "تمكنت من تحقيق وفر مادي بلغ (830) مليون دولار بما يوازي حوالي 13,7 مليار جنيه نتيجة تخفيض فئات تخزين منتج البوتاغاز والسولار المدرج بالعقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سونكر".

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