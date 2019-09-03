عربي

الدفاعات السعودية تعترض ثلاثة صواريخ باليستية في سماء نجران

الدفاعات السعودية تعترض ثلاثة صواريخ باليستية في سماء نجران
رام الله - دنيا الوطن
كشفت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت ثلاثة صواريخ باليستية في سماء نجران.

ونقلت قناة (العربية) عن مصادر خاصة بها، أن الدفاعات الجوية السعودية، تمكنت من اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية في سماء نجران.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن، أعلنت عن استهداف مواقع عسكرية في مطار نجران، جنوب غربي السعودية، بصاروخ باليستي.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، في بيان: "إن القوة الصاروخية أطلقت دفعة صواريخ باليستية من نوع (بدر1) على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي، وأهداف عسكرية أخرى، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله، وقد تسببت العملية في تعطل الملاحة الجوية في المطار"، وذلك حسب قناة (المسيرة).

وأضاف: "إن القصف يأتي رداً على غارات التحالف العربي بقيادة السعودية، والتي بلغت خلال الساعات الماضية 52 غارة جوية"، حسب البيان.

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن في وقت سابق، صباح اليوم الثلاثاء، أن قواته تمكنت، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار، أطلقتها جماعة (أنصار الله) الحوثية من عمران باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "إن محاولات الجماعات الحوثية، إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل"، مؤكداً أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية، وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

واعتبر المالكي، أن المحاولات المتكررة مؤخراً من الجماعات الحوثية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها وعتادها ومعداتها.

كما رأى أن ما تقوم به الجماعات الحوثية من محاولات، يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها، مؤكداً أن استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد تلك الجماعات الحوثية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

أخبار ذات صلة

العراق تشكو دولة خليجية لمجلس الأمن الدولي

العراق تشكو دولة خليجية لمجلس الأمن الدولي

مذيع بالجزيرة يكشف سبب خلافه مع ضاحي خلفان

مذيع بالجزيرة يكشف سبب خلافه مع ضاحي خلفان

ارتفاع حصيلة الفيضانات في جنوب المغرب إلى ثمانية قتلى

ارتفاع حصيلة الفيضانات في جنوب المغرب إلى ثمانية قتلى

الكويت تُعلن موقفها الرسمي من عملية &#34;حزب الله&#34; اللبناني ضد الجيش الإسرائيلي

الكويت تُعلن موقفها الرسمي من عملية "حزب الله" اللبناني ضد الجيش الإسرائيلي

شاهد: إسرائيل تنشر فيديو يزعم نجاة آليتها العسكرية من صاروخ حزب الله

شاهد: إسرائيل تنشر فيديو يزعم نجاة آليتها العسكرية من صاروخ حزب الله

غرينبلات: البحرين لا تخشى قول الحقيقة وتعترف بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها

غرينبلات: البحرين لا تخشى قول الحقيقة وتعترف بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها

نصر الله: عملية أمس عقاب للعدو وجزء من عملية مركبة وليس هناك خطوط حمراء

نصر الله: عملية أمس عقاب للعدو وجزء من عملية مركبة وليس هناك خطوط حمراء

العراق تُغلق قناة أمريكية بسبب تحقيق حول الفساد داخل المؤسسات الدينية

العراق تُغلق قناة أمريكية بسبب تحقيق حول الفساد داخل المؤسسات الدينية

التعليقات

الدنيا حكايات

اليانصيب الأمريكي

اليانصيب الأمريكي

شؤون فلسطينية

أسرى &#34;جلبوع&#34; يشتكون من الحر والرطوبة العالية والاقتحامات الهمجية المتكررة

أسرى "جلبوع" يشتكون من الحر والرطوبة العالية والاقتحامات الهمجية المتكررة

قوات الاحتلال تهدم منزلاً في بلدة الطور بالقدس

قوات الاحتلال تهدم منزلاً في بلدة الطور بالقدس

قوات الاحتلال تمنع مزارعين في قريوت من دخول أراضيهم

قوات الاحتلال تمنع مزارعين في قريوت من دخول أراضيهم

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

الخارجية تُدين زيارة نتنياهو للخليل وتُحذّر من نتائجها الاستعمارية

الخارجية تُدين زيارة نتنياهو للخليل وتُحذّر من نتائجها الاستعمارية

الأسرى: انتهاك طبي مُمنهج بحق 3 أسرى مرضى يقبعون في معتقلات الاحتلال

الأسرى: انتهاك طبي مُمنهج بحق 3 أسرى مرضى يقبعون في معتقلات الاحتلال

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل تجريف أراضي المواطنين غرب بيت جالا

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل تجريف أراضي المواطنين غرب بيت جالا

فلسطين تُشارك بمشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب

فلسطين تُشارك بمشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب

منوعات

حليمة بولند تستعرض مفاتنها بعد عملية تجميل جديدة

حليمة بولند تستعرض مفاتنها بعد عملية تجميل جديدة

أسيل عمران تصدم الجمهور بحقيقة مشهد تقبيلها لزميلها وتشعل الانتقادات مجدداً

أسيل عمران تصدم الجمهور بحقيقة مشهد تقبيلها لزميلها وتشعل الانتقادات مجدداً

بسبب سائقه المخمور.. الكوميدي كيفن هارت في خطر

بسبب سائقه المخمور.. الكوميدي كيفن هارت في خطر

مقطع فيديو يطارد عبير الشرقاوي وتطلب مساعدة جمهورها لحذفه

مقطع فيديو يطارد عبير الشرقاوي وتطلب مساعدة جمهورها لحذفه

ديانا حداد تكشف بجرأة أكبر &#34;غلطة&#34; في حياتها

ديانا حداد تكشف بجرأة أكبر "غلطة" في حياتها

لقطات صادمة لمقتل مطربة شهيرة على خشبة المسرح

لقطات صادمة لمقتل مطربة شهيرة على خشبة المسرح

شبهتها بـ&#34;الثعبان&#34;.. أحلام تكشف السبب الحقيقي لحظرها أصالة

شبهتها بـ"الثعبان".. أحلام تكشف السبب الحقيقي لحظرها أصالة

أول حديث للإعلامية فجر السعيد بعد تحسن حالتها الصحية

أول حديث للإعلامية فجر السعيد بعد تحسن حالتها الصحية

شاهد: أفيخاي أدرعي ينتقد عُلا الفارس في أولى إطلالتها على شاشة الجزيرة

شاهد: أفيخاي أدرعي ينتقد عُلا الفارس في أولى إطلالتها على شاشة الجزيرة

راغب علامة: إليسا ستتراجع عن قرار الاعتزال

راغب علامة: إليسا ستتراجع عن قرار الاعتزال

عربي

الدفاعات السعودية تعترض ثلاثة صواريخ باليستية في سماء نجران

الدفاعات السعودية تعترض ثلاثة صواريخ باليستية في سماء نجران

مذيع بالجزيرة يكشف سبب خلافه مع ضاحي خلفان

مذيع بالجزيرة يكشف سبب خلافه مع ضاحي خلفان

ارتفاع حصيلة الفيضانات في جنوب المغرب إلى ثمانية قتلى

ارتفاع حصيلة الفيضانات في جنوب المغرب إلى ثمانية قتلى

الكويت تُعلن موقفها الرسمي من عملية &#34;حزب الله&#34; اللبناني ضد الجيش الإسرائيلي

الكويت تُعلن موقفها الرسمي من عملية "حزب الله" اللبناني ضد الجيش الإسرائيلي