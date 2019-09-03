نتنياهو يُعلق على تصريحات الإمارات والبحرين بشأن عملية حزب الله الأخيرة





وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنواصل اتخاذ جميع الخطوات السياسية والأمنية والاستخبارية والمهنية؛ لتحقيق الأهداف التي حددناها.

رام الله - دنيا الوطنرحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتصريحات وزراء خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة، حول التصعيد العسكري بين تل أبيب و(حزب الله).وأضاف في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء: "لقد أدانوا صمت لبنان التي تسمح لمنظمة إرهابية بالعمل ضد إسرائيل، والعالم العربي، يدرك أيضًا أن العدوان الإيراني لا يهدد إسرائيل وحدها بل المنطقة بأسرها"، وفق تعبيره.وقال نتنياهو: في هذه الأيام هناك محاولة لعقد اجتماع ثلاثي آخر مع روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل هنا في القدس؛ لمواصلة مناقشة سبل طرد إيران من سوريا.