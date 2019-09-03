نتنياهو يُعلق على تصريحات الإمارات والبحرين بشأن عملية حزب الله الأخيرة
رام الله - دنيا الوطن
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتصريحات وزراء خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة، حول التصعيد العسكري بين تل أبيب و(حزب الله).
وأضاف في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء: "لقد أدانوا صمت لبنان التي تسمح لمنظمة إرهابية بالعمل ضد إسرائيل، والعالم العربي، يدرك أيضًا أن العدوان الإيراني لا يهدد إسرائيل وحدها بل المنطقة بأسرها"، وفق تعبيره.
وقال نتنياهو: في هذه الأيام هناك محاولة لعقد اجتماع ثلاثي آخر مع روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل هنا في القدس؛ لمواصلة مناقشة سبل طرد إيران من سوريا.
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتصريحات وزراء خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة، حول التصعيد العسكري بين تل أبيب و(حزب الله).
وأضاف في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء: "لقد أدانوا صمت لبنان التي تسمح لمنظمة إرهابية بالعمل ضد إسرائيل، والعالم العربي، يدرك أيضًا أن العدوان الإيراني لا يهدد إسرائيل وحدها بل المنطقة بأسرها"، وفق تعبيره.
وقال نتنياهو: في هذه الأيام هناك محاولة لعقد اجتماع ثلاثي آخر مع روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل هنا في القدس؛ لمواصلة مناقشة سبل طرد إيران من سوريا.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنواصل اتخاذ جميع الخطوات السياسية والأمنية والاستخبارية والمهنية؛ لتحقيق الأهداف التي حددناها.
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