إلغاء زيارة نتنياهو إلى الهند بسبب الجدول الزمني.. وصحيفة: نتنياهو متفائل بالفوز

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة كان من المقرر، أن يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للهند خلال الأسبوع المقبل.





وقال الصحفي، باراك رافيد من (القناة 13): إنه كان من المفترض أن تكون زيارة نتنياهو للهند الأسبوع المقبل، وستكون علامة بارزة في الحملة الانتخابية، لكن أعلن مكتب نتنياهو الآن أن الزيارة تأجلت، بسبب اعتبارات الجدول الزمني".





ويضيف: "هناك تفسيران، إما أن استطلاعات الرأي أظهرت أنه لن يستفيد من هذه الزيارة، ويفضل البقاء في إسرائيل، أو أن الجدول الزمني تم إفساحه لحدث دولي آخر (ترامب؟ بوتين؟)".





من جهتها، نقلت صحيفة (معاريف) أن نتنياهو متفائل بالفوز.





وتقول الصحيفة: إن نتنياهو تحدث مع رئيس وزراء الهند واتفقا على أنه بسبب قيود الجدول الزمني، سيتم تأجيل زيارته لبعد الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطن