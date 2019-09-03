دولي

خشية اعتقاله.. إيهود أولمرت يلغي زيارة لسويسرا

خشية اعتقاله.. إيهود أولمرت يلغي زيارة لسويسرا
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت
رام الله - دنيا الوطن
ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، زيارة عمل، كان من المقرر، أن يقوم بها لسويسرا، خشية من اعتقاله.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن السلطات المحلية، كانت تنوي توقيف أولمرت، إثر دعوى قضائية اتهمته بارتكاب جرائم حرب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، والذي أمر بإطلاقها في ذلك الوقت.

وتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إلى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين. 

وتهدف هذه الزيارة الى إيجاد حل عاجل للتشريع السويسري الذي يسمح باعتقال رجال سياسة وعسكريين إسرائيليين، قدمت بحقهم إلى المحاكم دعاوى، تُنسب لهم ارتكاب جرائم حرب.

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