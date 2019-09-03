خشية اعتقاله.. إيهود أولمرت يلغي زيارة لسويسرا





وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن السلطات المحلية، كانت تنوي توقيف أولمرت، إثر دعوى قضائية اتهمته بارتكاب جرائم حرب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، والذي أمر بإطلاقها في ذلك الوقت.







وتهدف هذه الزيارة الى إيجاد حل عاجل للتشريع السويسري الذي يسمح باعتقال رجال سياسة وعسكريين إسرائيليين، قدمت بحقهم إلى المحاكم دعاوى، تُنسب لهم ارتكاب جرائم حرب. وتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إلى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين.

رام الله - دنيا الوطنألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، زيارة عمل، كان من المقرر، أن يقوم بها لسويسرا، خشية من اعتقاله.