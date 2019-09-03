مذيع بالجزيرة يكشف سبب خلافه مع ضاحي خلفان

رام الله - دنيا الوطن

تطرق المذيع في قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، إلى الخلاف الناشب بينه وبين قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال ريان، في تغريدة له عبر (تويتر): "الخلاف بيني وبين ضاحي خلفان، كان بسبب سؤالي له: أين قتلة المبحوح؟، أما اعتذاره لي عن إرسال الصور الجنسية المفبركة لي ولوالدي فهو غير مقبول".





وأضاف ريان: "لن أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لدي الدليل والقضاء بيننا"، فيما أشار في تغريدته لخلفان الذي لم يرد على التغريدة.



