دولي

مصرع ثمانية طلاب بهجوم على مدرسة في الصين

مصرع ثمانية طلاب بهجوم على مدرسة في الصين
رام الله - دنيا الوطن
توفي ثمانية طلاب، إثر تعرضهم لهجوم داخل مدرسة في أول أيام السنة الدراسية بمقاطعة هوباي وسط الصين، حسب بيان للشرطة المحلية.

ووقع الهجوم في مدرسة ابتدائية بمدينة إنشي في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وتمكنت الشرطة من القبض على الجاني، الذي تبين أنه أحد السكان المحليين، وعمره (40 عاماً)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ونقل الأطفال المصابون إلى المستشفى على الفور، ولم يتسنّ إنقاذ سوى اثنين منهم فقط.

ولم يذكر بيان الشرطة طبيعة الهجوم أو السلاح المستخدم لتنفيذه أو دوافع الجريمة، فيما ذكر الإعلام المحلي، أن الجاني أعزب، وخضع في السابق للمحاكمة؛ بتهمة محاولة اغتيال.

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