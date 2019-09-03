دولي

روحاني يُهدد باتخاذ خطوة ثالثة حال لم تصل المفاوضات مع الأوروبيين لنتيجة

روحاني يُهدد باتخاذ خطوة ثالثة حال لم تصل المفاوضات مع الأوروبيين لنتيجة
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
هدّد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، باتخاذ خطوة ثالثة، في حال لم تصل المفاوضات مع الأوروبيين إلى نتيجة حول الاتفاق النووي.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: إنه "إذا لم تصل المفاوضات مع الأوروبيين إلى نتيجة بحلول يوم الخميس، فإن إيران ستتخذ الخطوة الثالثة من تخفيض التزامها بالاتفاق النووي".

وشدّد روحاني على أن طهران لم تتخذ قراراً بالتفاوض مع واشنطن حتى الآن، مشيراً إلى أنه "أحياناً يحصل سوء فهم للتصريحات نحن لم ولن ننوي التفاوض المباشر مع أميركا، والمرشد هو من يحدد أصول سياستنا"، وفق ما نقلت قناة (الميادين).

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