دولي

(دوريان) يقتل خمسة أشخاص في الباهاما ويتابع سيره نحو سواحل أمريكا

(دوريان) يقتل خمسة أشخاص في الباهاما ويتابع سيره نحو سواحل أمريكا
رام الله - دنيا الوطن
قتل الإعصار (دوريان)، خمسة أشخاص على الأقل، وجرح العشرات، وألحق دماراً هائلاً بجزر الباهاما، قبل أن يتابع سيره نحو الولايات المتحدة، حيث أمرت السلطات، بإجلاء وقائي لمئات آلاف السكان.

وترافق الإعصار بأمطار غزيرة، ورياح بلغت سرعتها حوالى 300 كم في الساعة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي تقييم أولي للأضرار، فقد تضرر أو دمر نحو 13 ألف مبنى كما خلف الإعصار "أضرارا بالغة" في جزيرتي أباكو وباهاما الكبرى.

وقال مدير مركز عمليات الطوارئ في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف سون بالو: "ليس لدينا حتى الآن صورة كاملة عما جرى، لكن من الواضح أن أثر الإعصار كارثي".

وضرب الإعصار الذي بلغت شدته الفئة الخامسة ووصفه مركز الأعاصير الوطني الأمريكي بـ"الكارثي" منطقة إيلبو كاي في جزر أباكو شمال غرب أرخبيل الباهاما المؤلف من نحو 700 جزيرة، قبل أن يتراجع للفئة الرابعة، ويواصل تحركه غرباً ببطء شديد، إذ بلغت سرعته حوالى ميل واحد في الساعة.

وأعلن هيوبرت مينيس رئيس وزراء البلد الواقع بين فلوريدا وكوبا وهايتي مقتل خمسة أشخاص على الأقل في جزر أباكو وإصابة العشرات، وكتب على (تويتر): "نحن نواجه إعصارا لم تشهد الباهاما مثله من قبل في تاريخها... هذا ربما اليوم الأكثر حزنا في حياتي... تركيزنا الآن على الإنقاذ والتعافي والصلوات".

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