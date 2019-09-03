دولي

مقتل 16 مدنياً بتفجير لطالبان هزّ كابل

مقتل 16 مدنياً بتفجير لطالبان هزّ كابل
رام الله - دنيا الوطن
قتل 16 مدنيا على الأقل، وأصيب 119 آخرون بجروح، بتفجير ضخم هز العاصمة كابل مساء أمس الاثنين، وتبنته حركة (طالبان) عقب ساعات من كشف المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد عن مسودة اتفاق معها.

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية في تصريح صحفي: "إن عدد الضحايا مرشح للزيادة، خاصة أن التفجير تسبب بتدمير عدد من البيوت"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح أن الهجوم، استهدف مجمع "غرين فيليج" الذي يضم العديد من المنظمات الدولية، وبيوت الضيافة.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، وقالت حسب وكالة (أسوشييتد برس) إنها استهدفت قوات أجنبية، على الرغم من أن معظم الضحايا من المدنيين.

يشار إلى أن المنطقة التي ضربها الانفجار عصر أمس، تم استهدافها في كانون الثاني/ يناير الماضي بشاحنة مفخخة، وأسفرت عن مقتل 4 وإصابة 90 آخرين.

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