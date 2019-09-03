دولي

نتنياهو يستنجد بترامب قبل الانتخابات الإسرائيلية

نتنياهو يستنجد بترامب قبل الانتخابات الإسرائيلية
الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تنظيم لفتة سياسية دراماتيكية من جانب الحكومة الأمريكية خلال الأسبوعين السابقين لانتخابات الكنيست، من أجل تحسين فرصه في تشكيل الحكومة المقبلة.

ووفق صحيفة (هآرتس)، فقد جرت في الأسابيع الأخيرة، اتصالات مكثفة بين بعض كبار مستشاري نتنياهو ومسؤولين في إدارة دونالد ترامب، حول نشر بيان من الرئيس الأمريكي وقد يتعهد ترامب في إطار البيان بحماية إسرائيل من تهديد وجودي مستقبلي.

 وفي نفس الوقت، يناقش المقربون من نتنياهو الحصول على لفتة سياسية أخرى من روسيا.

وفي الآونة الأخيرة، تم النظر في خيارين: زيارة إضافية للرئيس فلاديمير بوتين إلى البلاد قبل الانتخابات، أو كبديل، اجتماع ثلاثي آخر لمستشاري الأمن القومي من إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا، مثل الاجتماع الذي انعقد في حزيران/ يونيو الماضي.

ونشأت فكرة الإعلان الرئاسي الأمريكي عن مبادرة أوسع نطاقًا لصياغة "اتفاقية دفاع" بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي طرحت لأول مرة في التسعينيات، ولكن لم يتم تنفيذها أبدًا.

ومن بين الآثار الرئيسية لاتفاق دفاعي كهذا أن يتعهد البلدان بمساعدة بعضهما البعض إذا دخل أحدهما في صراع عسكري. وتمت إعادة مناقشة هذه المبادرة في الأشهر الأخيرة بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، وحظيت بدعم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البارزين، لكن توقيع مثل هذا الاتفاق سيتطلب شهورًا طويلة من المفاوضات بين وزارة الأمن الإسرائيلية والبنتاغون وغيرها من الوكالات الحكومية الأمريكية. وفرص صياغة اتفاق كهذا قبل انتخابات 17 أيلول/ سبتمبر منخفضة جدا.

وبحسب الصحيفة، ففي الجهاز الأمني الإسرائيلي هناك مسؤولون كبار يعارضون اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة، خوفًا من أن يقيد مثل هذا الاتفاق في المستقبل أيدي الجيش الإسرائيلي خلال الأزمات الأمنية. كما توجد معارضة له بين رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين، الذين يتمتعون بحرية إجراء المقابلات والتعليق على القضية – الأمر الذي قد يقلل من فرص نتنياهو بتحقيق مكاسب سياسية من اتفاق كهذا.

وبسبب الصعوبات في صياغة اتفاقية دفاع، فإن أحد الخيارات التي بحثها مستشارو نتنياهو مع الحكومة الأمريكية هي إصدار بيان نوايا لصياغة اتفاقية دفاع – دون التزام باستكمال المفاوضات حول هذه المسألة. قد يكون هذا البيان ذا قيمة سياسية لرئيس الوزراء، حتى لو لم تنضج المفاوضات بين الجهات المهنية من كلا الجانبين في الأشهر التالية للانتخابات.

 في شهر تموز/ يوليو، نشر بن كاسبيت في معاريف أن نتنياهو يريد دفع هذه المبادرة مع إدارة ترامب، بعد أن نشرت الإدارة عددًا من القرارات التي ساعدت رئيس الوزراء خلال الحملة الانتخابية السابقة، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بمرتفعات الجولان كجزء من إسرائيل وأول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الحائط الغربي.

أخبار ذات صلة

حزب معاد للإسلام والمهاجرين يحقق نتائج قوية في انتخابات محلية بألمانيا

حزب معاد للإسلام والمهاجرين يحقق نتائج قوية في انتخابات محلية بألمانيا

مصرع ثمانية طلاب بهجوم على مدرسة في الصين

مصرع ثمانية طلاب بهجوم على مدرسة في الصين

روحاني يُهدد باتخاذ خطوة ثالثة حال لم تصل المفاوضات مع الأوروبيين لنتيجة

روحاني يُهدد باتخاذ خطوة ثالثة حال لم تصل المفاوضات مع الأوروبيين لنتيجة

(دوريان) يقتل خمسة أشخاص في الباهاما ويتابع سيره نحو سواحل أمريكا

(دوريان) يقتل خمسة أشخاص في الباهاما ويتابع سيره نحو سواحل أمريكا

مقتل 16 مدنياً بتفجير لطالبان هزّ كابل

مقتل 16 مدنياً بتفجير لطالبان هزّ كابل

إسبانيا تنقذ قرابة 200 مهاجر في البحر المتوسط

إسبانيا تنقذ قرابة 200 مهاجر في البحر المتوسط

رئيس وزراء باكستان: لن نبادر باستخدام الأسلحة النووية

رئيس وزراء باكستان: لن نبادر باستخدام الأسلحة النووية

حزب أردوغان يعتزم طرد داود أوغلو من صفوفه

حزب أردوغان يعتزم طرد داود أوغلو من صفوفه

التعليقات

الدنيا حكايات

اليانصيب الأمريكي

اليانصيب الأمريكي

شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون &#34;كرفان&#34; غرب بيت لحم

مستوطنون ينصبون "كرفان" غرب بيت لحم

حماس ترد على غرينبلات بشأن الأسرى الإسرائيليين في القطاع

حماس ترد على غرينبلات بشأن الأسرى الإسرائيليين في القطاع

حماس: ننتظر من اللجنة الحكومية اللبنانية خطوات عملية تجاه الفلسطينيين

حماس: ننتظر من اللجنة الحكومية اللبنانية خطوات عملية تجاه الفلسطينيين

النقابات المهنية تُطالب بضرورة فتح جامعة الأزهر فوراً

النقابات المهنية تُطالب بضرورة فتح جامعة الأزهر فوراً

البرديني يُطالب بسرعة إنهاء التمييز بين موظفي غزة والضفة

البرديني يُطالب بسرعة إنهاء التمييز بين موظفي غزة والضفة

(المكاتب الحركية غرب غزة) ترفض الإجراءات والتقاعد المبكر بحق موظفي قطاع غزة

(المكاتب الحركية غرب غزة) ترفض الإجراءات والتقاعد المبكر بحق موظفي قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

ثبات على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

ثبات على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

شبهتها بـ&#34;الثعبان&#34;.. أحلام تكشف السبب الحقيقي لحظرها أصالة

شبهتها بـ"الثعبان".. أحلام تكشف السبب الحقيقي لحظرها أصالة

أول حديث للإعلامية فجر السعيد بعد تحسن حالتها الصحية

أول حديث للإعلامية فجر السعيد بعد تحسن حالتها الصحية

شاهد: أفيخاي أدرعي ينتقد عُلا الفارس في أولى إطلالتها على شاشة الجزيرة

شاهد: أفيخاي أدرعي ينتقد عُلا الفارس في أولى إطلالتها على شاشة الجزيرة

راغب علامة: إليسا ستتراجع عن قرار الاعتزال

راغب علامة: إليسا ستتراجع عن قرار الاعتزال

شاهد: كارول سماحة تحتفل بعيد ابنتها تالا الرابع .. شكلها تغير

شاهد: كارول سماحة تحتفل بعيد ابنتها تالا الرابع .. شكلها تغير

شاهد: الدكتورة خلود تهاجم أطفال الروضة بسبب ابنتها..وانتقاد لاذع لها وإتهامها بالتكبر

شاهد: الدكتورة خلود تهاجم أطفال الروضة بسبب ابنتها..وانتقاد لاذع لها وإتهامها بالتكبر

تامر عاشور يستعرض مهاراته في حمام السباحة

تامر عاشور يستعرض مهاراته في حمام السباحة

شاهد: زوج أنغام يتعرض لحادث مؤلم ويرد على تهديدات وشتائم ابنها الأكبر

شاهد: زوج أنغام يتعرض لحادث مؤلم ويرد على تهديدات وشتائم ابنها الأكبر

ماغي بو غصن تتعرّض للسّرقة في فرنسا وتعود إلى لبنان بدون جواز سفر

ماغي بو غصن تتعرّض للسّرقة في فرنسا وتعود إلى لبنان بدون جواز سفر

فجر السعيد في أول تعليق بعد أزمتها الصحية

فجر السعيد في أول تعليق بعد أزمتها الصحية

عربي

ارتفاع حصيلة الفيضانات في جنوب المغرب إلى ثمانية قتلى

ارتفاع حصيلة الفيضانات في جنوب المغرب إلى ثمانية قتلى

شاهد: إسرائيل تنشر فيديو يزعم نجاة آليتها العسكرية من صاروخ حزب الله

شاهد: إسرائيل تنشر فيديو يزعم نجاة آليتها العسكرية من صاروخ حزب الله

غرينبلات: البحرين لا تخشى قول الحقيقة وتعترف بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها

غرينبلات: البحرين لا تخشى قول الحقيقة وتعترف بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها

نصر الله: عملية أمس عقاب للعدو وجزء من عملية مركبة وليس هناك خطوط حمراء

نصر الله: عملية أمس عقاب للعدو وجزء من عملية مركبة وليس هناك خطوط حمراء