إسبانيا تنقذ قرابة 200 مهاجر في البحر المتوسط

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رام الله - دنيا الوطن

أنقذ خفر السواحل الإسباني قرابة 200 شخص، أمس الاثنين، أثناء محاولتهم العبور من شمال إفريقيا إلى إسبانيا.



وقالت خدمات الإنقاذ الإسبانية: إنه جرى إنقاذ 73 شخصاً، كانوا على متن ثلاثة قوارب في مضيق جبل طارق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



كما تم إنقاذ 110 أشخاص من خمسة قوارب في بحر البوران، سيتم نقل غالبيتهم إلى ميناء ملقة.



وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، أن عدد المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا هذا العام، بلغ بحلول منتصف آب/ أغسطس أكثر بقليل من 18 ألفاً، بانخفاض نسبته 39% مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.



وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون بحراً من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي، انخفض من أكثر من مليون في عام 2015 إلى حوالى 141500 في العام الماضي، بينما تشير التقديرات إلى أن قرابة 15 ألفاً لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر.