شاهد: إسرائيل تنشر فيديو يزعم نجاة آليتها العسكرية من صاروخ حزب الله

رام الله - دنيا الوطننشر تلفزيون (ريشت كان) الإسرائيلي، مقطع فيديو لما قاله إنه كيفية نجاة مركبة زئيف العسكرية من الصواريخ المضادة للدروع على الحدود الشمالية.كما وقالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن مركبة "زئيف" العسكرية التي أطلق الحزب اللبناني صاروخين مضادين للدروع نحوها، مضيفةً: "على ما يبدو لم تسبب الصواريخ أي أضرار حقيقية بخلاف إصابة العجلة، ولم يصب الجنود الذين كانوا فيها".وتابعت القناة: "سوف يحقق الجيش الإسرائيلي في سبب تحرك المركبة في طريق مكشوف لإطلاق النار المضاد رغم حالة التأهب والإنذار".