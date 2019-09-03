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شاهد: إسرائيل تنشر فيديو يزعم نجاة آليتها العسكرية من صاروخ حزب الله

شاهد: إسرائيل تنشر فيديو يزعم نجاة آليتها العسكرية من صاروخ حزب الله
رام الله - دنيا الوطن
نشر تلفزيون (ريشت كان) الإسرائيلي، مقطع فيديو لما قاله إنه كيفية نجاة مركبة زئيف العسكرية من الصواريخ المضادة للدروع على الحدود الشمالية.

كما وقالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن مركبة "زئيف" العسكرية التي أطلق الحزب اللبناني صاروخين مضادين للدروع نحوها، مضيفةً: "على ما يبدو لم تسبب الصواريخ أي أضرار حقيقية بخلاف إصابة العجلة، ولم يصب الجنود الذين كانوا فيها".

وتابعت القناة: "سوف يحقق الجيش الإسرائيلي في سبب تحرك المركبة في طريق مكشوف لإطلاق النار المضاد رغم حالة التأهب والإنذار".

 


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