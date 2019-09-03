شاهد: إسرائيل تنشر فيديو يزعم نجاة آليتها العسكرية من صاروخ حزب الله
رام الله - دنيا الوطن
نشر تلفزيون (ريشت كان) الإسرائيلي، مقطع فيديو لما قاله إنه كيفية نجاة مركبة زئيف العسكرية من الصواريخ المضادة للدروع على الحدود الشمالية.
كما وقالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن مركبة "زئيف" العسكرية التي أطلق الحزب اللبناني صاروخين مضادين للدروع نحوها، مضيفةً: "على ما يبدو لم تسبب الصواريخ أي أضرار حقيقية بخلاف إصابة العجلة، ولم يصب الجنود الذين كانوا فيها".
وتابعت القناة: "سوف يحقق الجيش الإسرائيلي في سبب تحرك المركبة في طريق مكشوف لإطلاق النار المضاد رغم حالة التأهب والإنذار".
نشر تلفزيون (ريشت كان) الإسرائيلي، مقطع فيديو لما قاله إنه كيفية نجاة مركبة زئيف العسكرية من الصواريخ المضادة للدروع على الحدود الشمالية.
كما وقالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن مركبة "زئيف" العسكرية التي أطلق الحزب اللبناني صاروخين مضادين للدروع نحوها، مضيفةً: "على ما يبدو لم تسبب الصواريخ أي أضرار حقيقية بخلاف إصابة العجلة، ولم يصب الجنود الذين كانوا فيها".
وتابعت القناة: "سوف يحقق الجيش الإسرائيلي في سبب تحرك المركبة في طريق مكشوف لإطلاق النار المضاد رغم حالة التأهب والإنذار".
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